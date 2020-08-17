各大運動品牌減價潮持續，Nike官方網站近期推出「買滿3件或以上指定產品享額外75折」優惠，當中包括不少已折扣產品和新款式，最高達5折優惠！另各FILA官網同樣有不少減價款式，其中包括韓國天團BTS（防彈少年團）的聯乘款式！想知還有甚麼款式值得入手及優惠款情，即睇下文！

減價產品中不乏各款新產品！（Nike、FILA）

Nike｜官網2大優惠 滿3件享75折優惠／$500回贈

即日起至8月20日，Nike官網推出兩大會員限定優惠，包括購買「正價產品滿$999可獲$500回贈」及「買滿3件或以上指定產品即享額外75折優惠」。另外會員亦可享免運費優惠，否則需買滿$599或支付$28運費。登記費用全免、而且簡單快捷，記者建議大家登記後再購物。👇👇👇點圖即看會員登記步驟👇👇👇

購物時要注意上述兩個優惠不能同時使用。另外「正價產品滿$999可獲$500回贈」中的$500回贈有附帶條件，包括必須買滿$1500及於8月31日前使用，門檻相對較高。因此記者會較為推介大家使用第二個優惠，雖然要買夠3件才有優惠，但勝在有折上折優惠及可以即時獲得折扣！👇👇👇點圖即看精選24款優惠款式及獲取優惠碼👇👇👇

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FILA｜最紅老爹鞋8折起 粉絲必搶BTS聯乘款

由2019紅到2020的「老爹鞋」繼續大勢，FILA可謂當中的標誌之一，想跟上潮流不妨減價時候入手。現時FILA官網多款鞋款及Tee減價低至8折，未知完結日期。雖然優惠不及Nike來得強勁，但不少款式均為新款。另外韓國天團BTS（防彈少年團）的聯乘款同樣有減，粉絲入貨是時候！現時全網運送至香港地區免運費，亦不設最低消費。👇👇👇點圖即看精選15款優惠款式👇👇👇

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站及門市為準

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適逢開學季節卻遇上疫情持續惡化，學生們隨時要在家上學、工作一族繼續在家工作。因此不妨把家中環境打理得整潔舒適一點。無印良品（MUJI）和IKEA近期分別進行生活用品減價，當中包括各式文具和收納用品等，優惠低至7折！即睇有甚麼抵買之選！👇👇👇按圖看21款減價產品👇👇👇

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