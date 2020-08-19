【UNIQLO】日本專家教3招必學脫毒穿搭術　短腿變長腿、毒L變潮人

常說「人靠衣裝」，除了顏值之外，一套好的衣服穿搭也能令人留下好印象。最近日本節目邀請了3位穿搭專家分享Uniqlo的簡約風穿搭技巧，只要跟著這幾個步驟，不但能顯瘦顯腿長，還能輕鬆脫毒！

樣子不變的情況下，大部份人都認為左邊的男生穿搭令人覺得時髦，令人留下好印象。（節目截圖）

日本綜藝節目《この差って何ですか？》請來3位在不同範疇對衣服穿搭有深入研究的專家，為大家分享Uniqlo簡約風「脫毒穿搭術」，總共分為三大類，其中可以透過錯覺穿搭令雙腿更顯長，更可以用一個方法快速知道甚麼顏色最適合自己！想擺脫「老土」的你一定不能錯過！

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同場加映：母親一句太肥太醜 日本15歲少女250萬円整容

整容風氣漸趨年輕化，割雙眼皮、打botox等療程越來越普遍。日本有一個15歲女生，用了2年時間花近250萬日圓整容，臉上幾乎所有部份都動過刀，整容前後判若兩人。可是，她不僅僅是為了變美才去做手術「換臉」，她的整容動機居然是因為母親的幾句說話！

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觀看全文及影片：因母親一句太肥太醜 日本15歲少女250萬円整容 媽哽咽說誤會了