日本135kg胖男過重砸傷同學　遭女生狂辱罵怒減70kg後換臉式蛻變

減肥可能是世界上最難做的事，除了自律自制，還需要一個令你可以堅持下去的動力。日本有一位勁量級135kg的大肥仔，因為一場小意外而遭到班上女同學辱罵與欺凌，他選擇將憤怒轉化為減肥動力，結果成功激減70kg，瘦下來後簡直變了另一個人！

最近日本一位男生於電視節目《ザ！世界仰天ニュース》上，分享他成功減肥的勵志故事。這位相撲手級別的大胖子叫和文，他從小肥到大，唯一興趣就是吃，中學時期已經重達135kg，更曾經因為太巨型而被當做「爸爸」。

（節目截圖）

有一天，和文在學校體育課與同學練習柔道。誰知，他竟然因為太重而壓傷了男同學的腳踝。正當他打算對同學道歉，卻被班上的女同學圍著狠狠辱罵「死胖子！」，一直默不作聲的和文終於瀕臨憤怒爆發邊緣！

（節目截圖）

為了令這班女同學另眼相看，和文下定決心減肥，他用了近兩年時間，成功減掉超過一半的體重，更變成了一個清爽型短髮帥哥！

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