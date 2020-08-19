馬拉松波鞋開倉低至2折　Nike經典AF1$300有找　Champion衛衣$160

颱風除了無阻香港人上班，亦無阻消費意慾！今日(19日)開始的尖沙咀馬拉松開倉，一早便人頭湧湧！全場共18個運動品牌2折起發售，當中包括人氣品牌如Nike、Adidas、Converse、Vans和Champion等。想知在眾多產品中有甚麼款式值得入手，即睇下文！

即日起至8月24日，馬拉松共18個運動休閒品牌於尖沙咀海港城舉行低至2折開倉優惠！今日首天開幕雖然遇上颱風而延遲至十二點半開始，但現場依然人山人海。記者到場觀察，發現鞋款夠多之餘、不少亦是靚配色，不過碼數相對不太齊全，想找到心頭好就要把握時間了！

現場分成各個區域，當中有不少「波鞋山」，集中放各種減價幅度較大的鞋款。雖然驟眼看有許多重覆鞋款，但內裡其實有不少人氣款式，例如Nike Air Force 1 LV8 3及Daybreak，大家不妨從中尋寶。

👇👇👇 按圖看精選16款Nike鞋款👇👇👇

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👇👇👇 按圖看精選16款Converse、Adidas、Vans及Teva鞋款👇👇👇

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鞋款以外，同場有售各品牌衛衣，當中Champion款式均有頗大折扣，質料不俗之餘亦不會過於厚身，適合香港天氣，不妨入手！👇👇👇 按圖看精選9款Champion衛衣👇👇👇

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選購貼士：留意商品有污跡

不少品牌都會在開倉特賣場中低價售出過季以及斷碼商品，記者在過往同類型開倉中發現當中有機會混有參差品與污跡商品。以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低，因此受到不少客人搶購。

按照慣例，馬拉松特賣場在處理以上商品時，會於此類商品上明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨）。有興趣購買就要多加留意。👇👇👇 按圖看小貼士 👇👇👇

【馬拉松: 便服及運動名牌開倉詳細資料】 地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 日期：即日至8月24日 時間：11am - 7pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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相信大家去購物時都不時會見到Converse的蹤影，兩種型號、兩個價錢，可明明看上去模樣都差不多，究竟是為甚麼？再者，不時有人說穿Converse走一整天的路特別累、有些人卻覺得還好，又是為甚麼？還有！日版Converse就只是日本製造的意思嗎？👇👇👇點擊圖片為你一一解答！👇👇👇

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