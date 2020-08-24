女生秒淪陷！？日劇必用10個撩妹招數　壁咚摸頭已經OUT？

早前少女漫畫改編日劇《戀愛可以持續到天長地久》爆紅，天堂醫生對小護士超多心窩心舉動，看得觀眾面紅耳赤。其實歷年來的日本愛情劇集中，都有很多少女心爆棚的經典撩妹橋段，包括曾經紅極一時的壁咚、摸頭殺等，大家又猜猜2020年令女生心動的最新動作是甚麼？

摸頭殺是日劇經典橋段，被男生輕輕摸頭女生一秒融化！（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

男生們無意間做的小動作，隨時讓女生少女心大爆發！這些年我們看過的多部戀愛題材相關日劇中，為觀眾帶來了多個經典撩妹橋段，當中包括曾經爆紅的壁咚，還有2020年讓一眾迷妹瘋狂的「天堂醫生」最新心動瞬間。《Opener開罐》精選10招男角讓女生心跳加速的小動作，男生們不妨參考一兩招，不過記住看準時機和對象才好使用呀！

👇👇👇點擊圖片看日劇10大撩妹招數❤️🤗🤗👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日本專家教3招必學脫毒穿搭術

日本綜藝節目《この差って何ですか？》請來3位在不同範疇對衣服穿搭有深入研究的專家，為大家分享Uniqlo簡約風「脫毒穿搭術」，總共分為三大類，其中可以透過錯覺穿搭令雙腿更顯長，更可以用一個方法快速知道甚麼顏色最適合自己！想擺脫「老土」的你一定不能錯過！

👇👇👇點擊看3招必學脫毒穿搭術😳👚👕👇👇👇

+ 22 + 21 + 20

觀看全文及影片：【UNIQLO】日本專家教3招必學脫毒穿搭術 短腿變長腿、毒L變潮人