Uniqlo及GU近期均舉行每週限定優惠，即日起9月3日一連7天，男女裝各款產品包括T恤、背心、裙款、長褲及內衣等均作限時減價！Mark定25款抵買推介，然後周末就去掃貨吧！

（GU）

GU｜人氣商品優惠 多款淨色T恤、背心$129/2件

GU即日起至9月3日推出「Weekly Best Price」，多款人氣商品進行優惠！當中包括多款T恤及背心減至$129/2件，而且同價錢更可混搭購買，獨買或開心share同樣適合！不過GU暫時不止網站，想入手就要到門市了！👇👇👇點圖看限時優惠產品👇👇👇

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Uniqlo｜FUN享每週限定優惠 多色男裝褲6折

如同姊妹品牌GU，Uniqlo同樣推出「FUN享每週限定優惠」，即日起至9月3日，共14款男女裝減價發售。記者認同相中AIRism T恤及男裝Skinny Fit長褲系列最值得入手，前者出名透氣、版型女，適合夏天穿著；後者夠多顏色選擇、而且減價幅度相當大，由$299減至$199，相等近6折優惠！Uniqlo設門市及官方網店兩購買途徑，官方網店購物滿$250可免運費，否則需支付$30運費。👇👇👇點圖看限時優惠產品👇👇👇

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限時優惠以外，兩品牌均有恆常減價貨品，大家購物時不要「走漏眼」啊！另外Uniqlo官網現在更設有熱賣排行榜，大家不妨參考參考，為自己發掘更多好物！👇👇👇點圖看Uniqlo男女裝熱賣排行榜👇👇👇

※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站為準

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網購減價優惠以外，近期亦有開倉優惠。Inspire Hub即日起至9月1日，於觀塘舉行New Balance Pop Up Store開倉減價活動，全場產品低至2折，部份產品更設折上折優惠！場內有大量鞋款，運動衫褲及外套選擇。最平$100就有交易！👇👇👇按圖看各鞋款有幾抵買👇👇👇

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