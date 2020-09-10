物價和樓價不斷上升，在這個隨便吃餐飯也要港幣40元以上的年代，你知道港幣1毫子能買到甚麼嗎？最近，有日本節目進行一個「1円（約港幣7仙）能買到的商品」調查，結果有驚人發現，原來1円不但能夠買到二手商品，還能買到千呎大屋、一座山，甚至航空母艦？！到底這些本該是天價的商品要「賤賣」的原因是甚麼？

1円（約港幣7仙）可以買到甚麼？（《水曜日のダウンタウン》）

日本節目《水曜日のダウンタウン》最近進行了一個實測，調查「1円（約港幣7仙）商品的極限」，究竟1円可以買到甚麼？正當大家都以為1円最多能買些二手商品，結果卻令人大吃一驚，原來港幣1毫子不到，就能買到千呎大屋、一座山，甚至航空母艦？！聽到這些天價商品「賤賣」的原因後，主持人驚呼：「原來如此！」

間屋有甚麼特別？點解可以賣1円（約港幣7仙）？（《水曜日のダウンタウン》）

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同場加映：日女自嫌太醜父母前自殺不遂 花400萬整容變美人CEO

雖然醜陋不是罪，但日本卻有位女生因被友人嘲笑「長得太醜」，而激動得在雙親面前自殺。最近，這位25歲少女在網上分享她因過於自卑而花費400萬日圓整容的經歷，並公開她整容前後的對比照，被多間日本媒體報道，成為熱話。她在整容後彷彿重獲新生，更憑著個人經歷創立了公司，聲稱要「創立一個接受整容的世界」！

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