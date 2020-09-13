四大童話故事「吐槽點」勁多　王子個個有怪僻　醜小鴨黑暗又現實

最近有網友製作「童話故事到底教了我們什麼」系列梗圖，表示《美女與野獸》教會我們：不管你長多醜，對方都會愛上你——只要你把她關得夠久的話；《白雪公主》教會我們：隨便闖進別人家也沒關係，顛覆原本純真的童話故事，引起網友熱烈迴響，很多人都留言「童話裡都是騙人的⋯⋯」、「打破對童年的想像」。今天就一起來回顧，那些年我們一起看的「吐槽點滿滿」的童話吧～

點圖放大看「吐槽點滿滿」的四大童話故事吧～▼▼▼

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白雪公主：私闖民宅還白吃白喝

以前覺得白雪公主很可憐，明明是善良的女孩，卻被後母下毒，幸好最後出現王子解救她。不過長大回頭看，才發現白雪公主跑進小矮人家，偷吃別人家的食物，根本就是私闖民宅的行為！

而且白雪公主擅自幫小矮人打掃房子（小矮人表示：你有問過我們嗎？），自己打掃就算了，還命令小動物們幫忙，表面上跟小動物相處融洽，其實有奴役小動物的嫌疑啊～還有王子親吻中毒身亡的白雪公主，也被許多網友說「王子撿屍？」根本不像記憶中那樣浪漫。

長大回頭看，才發現白雪公主跑進小矮人家，偷吃別人家的食物，根本就是私闖民宅的行為！（迪士尼）

灰姑娘：王子是臉盲嗎？

以前覺得灰姑娘的姊姊真是太壞了，幸好有仙女教母幫忙灰姑娘，讓她變成美麗的公主，最後她也順利被王子找到，真是太夢幻了～

不過長大看才發現，王子為什麼可以跟灰姑娘跳一整夜的舞，卻不記得人家到底長怎樣？還只能靠鞋子來認人⋯⋯灰姑娘就這樣嫁給他沒關係嗎？網友對此表示「只能靠玻璃鞋認人，臉盲比我還嚴重」、「灰姑娘直接跟王子說名字很難嗎？」網友開玩笑說相對於白雪公主的王子撿屍，灰姑娘的王子則是「戀足癖」。

另外也有網友表示，灰姑娘其實一點都不勵志，反而在鼓吹外貌至上，「女性想要翻身，最快的方法就是打扮美美的」、「灰姑娘是因為本人夠正，才能被看上」，不禁讓人覺得也太寫實了！

灰姑娘其實一點都不勵志，反而在鼓吹外貌至上（迪士尼）

醜小鴨：論血統純正的重要

小時候看到醜小鴨終於變天鵝，而且因此身旁多了許多朋友時，真的覺得很欣慰。但長大看才發現，這才不是一個勵志故事！醜小鴨會變天鵝，不是因為牠有多努力，而是因為「牠本身就是天鵝！」根本就是在講血統純正的重要性啊～

而且醜小鴨一開始因為長太醜，大家就排擠牠，等到牠變天鵝，又馬上跟牠當朋友，會不會太現實了點？

睡公主：王子不擔心口臭嗎？

小時候覺得睡公主終於等到王子來吻醒她，真是太感動了，不過長大後才發現，睡公主都睡100年了，王子直接親下去真的沒關係？要不要先刷個牙呢（誤）而且趁睡公主睡覺時強吻人家，根本是性騷擾吧！

長大後才發現，睡公主都睡100年了，王子直接親下去真的沒關係？（迪士尼）

網路上流傳的暗黑版童話，血腥又現實

除了對童話故事的吐槽，其實網路上一直流傳著「暗黑版本」的童話故事，像是白雪公主其實不是被後母趕出家門，而是被生母趕出去，原因是白雪公主竟然與自己的爸爸亂倫！還有白雪公主的王子其實是因為真的有戀屍癖，一直在尋找美麗的女屍體，所以才會愛上已裝在棺材中的白雪公主。

暗黑版本的灰姑娘，是灰姑娘兩個姊姊為了想穿進玻璃鞋，而切掉自己的腳跟、腳趾，後來灰姑娘變成公主後，還命令小鳥去啄瞎自己的姊姊們，作為報仇。

暗黑版本的睡公主，則是王子趁睡公主睡覺時迷姦了她，睡公主邊睡邊懷孕邊生下雙胞胎，其中一個小孩吸吮她的手指，才讓她醒來的，這根本不能算是「童話」故事了吧？

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