社交平台Instagram日前（6日）迎來10周年！同時意味IG已進入大家的日常生活有10年了，絕對稱得上是陪着大家成長。IG在這10年間的各種更新，同時令大家在使用和生活習慣上有所改變，一起來看看這此年IG是如何陪你走過的！

加上Instagram內置filter的相片，你還記得嗎？（01圖片）

大家還記得在限時動態（Story）出現前，大家是多麼喜歡出帖子（Post）嗎？大家又記得從前有多愛Instagram內置的濾鏡（Filter），現在卻不再使用嗎？從前的熱潮，有些持續至今，有些卻不復再了。👇👇👇點圖睇用過IG必有的12個共鳴👇👇👇

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球星林書豪早前成為Coach代言人，拍攝2021春夏造型宣傳照一出旋即成為話題，只因造型過於復古，滿滿的中國農村風味令眾人震驚。俗語有話「設計嘅嘢你識條鐵咩」，世上無奇不有的設計又可止林書豪的一身造型。以下25件炒車級時裝設計，它們或許不醜，卻會令人「黑人問號」，不禁想問如此特別的產品真的會有人買嗎？👇👇👇點圖睇25件炒車級時裝設計，看看哪一件你最不能接受👇👇👇