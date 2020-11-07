只要花心思和創意，身邊一樣平平無奇的物件，也能成為令人嘆為觀止的藝術品！日本有一位喜歡做手作的YouTuber，用染色棉花棒拼出最近大熱的動漫《鬼滅之刃》中的禰豆子、《精靈寶可夢》（Pokemon）裏多個熱門角色，Twitter吸引超過2萬個讚好！細緻的作品令人嘆為觀止，當鏡頭拉遠後，發現原來作品還有一個驚喜！

這位自稱「くまったおじさん」的手作達人，在Twitter和YouTube分享棉花棒藝術作品，將過千枝棉花棒變成動漫人物！製作過程相當費時和複雜，首先要將大量棉花棒染上不同顏色，再根據角色人物的外形組合、排序，再用白膠漿拼起來，需要長期專注力和耐性。

最近他為慶祝《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上映，製作了禰豆子和炎柱煉獄杏壽郎的棉花棒立體作品，吸引大批網民分享和讚好！

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很多人找到一份安穩的工作之後，便會放棄追逐夢想，而埋沒了自己的專長。最近日本一位平凡OL上節目分享了自己的追夢故事，講述她如何由業績強差人意的廢柴OL，靠一支筆和對夢想的熱誠，最後變成了大受歡迎的書法藝術家，不少網民都被她的故事激勵：「年輕人就是要放手讓自己去闖！」

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