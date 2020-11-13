香港有不少日本偶像和演員的忠實粉絲，原來日本也有香港演員的狂迷！日本有一位女藝人愛慕香港武打演員甄子丹超過10年，她上電視節目分享她對丹爺一見鍾情的原因，原來她為了追隨偶像，做過各式各樣的瘋狂事，甚至被經紀人罵是腦殘粉！

日本女藝人飯星景子，今年57歲，是著名司儀和評論家，可是她最為人熟悉的事蹟，卻跟「香港」有關，原來她是日本數一數二的甄子丹狂迷！

她亮相電視綜藝節目《有吉反省會》，分享自己10多年來為了丹爺而做過的瘋狂事，包括特意乘飛機到香港看電影、收集過百張DVD等等，經紀人更爆料直指她是「腦殘粉」，到底她做了什麼事讓經紀人如此憤怒？

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同場加映：日男連續12年每天只睡30分鐘 開班教超短睡眠秘技

一般人平均至少要睡7－8個小時，才能讓疲倦的腦袋和身體得到足夠的休息。不過，日本竟然有一位每天只睡30分鐘的男人，他自稱維持了這個習慣超過12年，但身體卻完全沒有出現毛病！究竟他為什麼要這樣做？「超短睡眠」的秘訣又是什麼？

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