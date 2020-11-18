Twitter跟風IG出限時動態功能　日本網民爆笑解鎖20個Emoji新用法

開罐
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Twitter最近推出了一項類似Instagram限時動態的新功能「Fleet」，雖說是新加入的項目，但其實有九成以上的功能都跟IG的「Stories」大同小異，消息公佈當日已經被首批使用的日本網民嫌棄「無新意」、「無存在的價值」。不過，為了讓Twitter保持其特色，網民發揮小宇宙，想出了「Fleet」的獨特風格，用Emoji拼出動漫人物、電影海報等，創意爆棚！

相信大家都有用過Instagram的「Stories」功能，最近Twitter也推出了類似的限時動態功能「Fleet」，卻被網民嫌棄「雞肋」，更指這個功能不符合Twitter用戶的風格。有見及此，一班超有創意的日本網民創造了「Fleet」的獨特風格，用Emoji拼出動漫人物、電影海報出post，煙肉Emoji變《JOJO》角色頭髮、手指公Emoji變六舊腹肌，真係估都估唔到！

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