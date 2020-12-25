聖誕節2020｜網民DIY聖誕樹環保又吸睛　這3款一定看到你反白眼！

聖誕節又到了，但因疫情關係，相信今年外出慶祝的人都會大大減少，因此大家更應著重家居環境，好好佈置一番，增添節日氣氛！ 說到聖誕佈置，大家第一時間都會想起聖誕樹，然而聖誕樹又貴又佔空間，假期過後又不知道放在哪裡，不如學下網民一樣DIY聖誕樹吧！

用樹枝和麻繩便可繞出美美的聖誕樹。（_bearwardrobe_@IG）

牆上聖誕樹不佔空間

只要幾根不同長度的樹枝和麻繩，便可綁成一棵平面樹，再將燈串和絲帶和聖誕吊飾纏繞在上，立即變成唯美又有特色的聖誕樹，簡單又不考功夫，即使是幼童也可一起動手做。

另外今年日本家品店也推出聖誕節掛牆布，亦可隨心用膠帶和扣針，將吊飾掛在平面樹上，同樣是別出心栽又慳水慳力的佈置呢！

更多DIY聖誕樹提案 這3款一定看到你反白眼！

其實生活上很多素材都可以用來做聖誕樹，不妨齊來發揮創意吧！

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節日必備道具 聖誕氣氛再升溫

將家居佈置一番後，當然是舉辦個小小派對和影相啦！幾年前流行即影即有相機，菲林照片更有質感，可惜有時候未擺好甫士便撳掣，白白浪費一張相紙，KODAK柯達推出Smile 即影即印數碼相機，集編輯、濾鏡及擴增實境技術，玩味十足，隨時打印隨時上載至社交網站，留住溫馨時刻！

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（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/12/25）

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