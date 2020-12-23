日本「#Twitterトレンド大賞 2020」（＃Twitter趨勢大獎2020）的排名結果終於出爐，並於昨天（12月22日）以網上直播形式舉行發表和頒獎典禮。排行名單上共有20個於本年度最有話題性的關鍵字眼，包括「鬼滅之刃」、「動物之森」等香港人都熟悉的詞語。這個排行榜就像2020年大事回顧，除了休閒娛樂相關的字，還出現大量政治和社會話題，到底哪一個才是2020年最多日本人關心的議題呢？

日本「#Twitterトレンド大賞 2020」（＃Twitter趨勢大獎2020），利用數據驅動化去收集2020年日本最有話題性的趨勢關鍵字，通過計算「出現次數」、「轉發量」等，綜合計算數據後整合為一個排行榜，並於12月22日以網上直播形式舉行發表和頒獎典禮。

向來對政治冷感的日本民眾居然一反常態，2020年Twitter話題關鍵字頭三位都是政治和社會議題，「半澤直樹」、「動物之森」等大熱字眼更被踢出5甲！

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