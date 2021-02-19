撰文： 何穎琪 最後更新日期： 2021-02-19 12:33

出Pool嚟講，最緊要一隻字，靚仔！講笑啫，咁唔靚仔都要出Pool㗎。其實女仔揀男朋友好多時都唔係睇樣，只要你身懷某啲加分技能，都總會有好多女仔願意欣賞你嘅內在美！趁而家好好裝備自己，到有目標時才有更大機會出Pool啦！

新一年又到，你今年願望仲係唔係出Pool呢？係嘅話就要好好打算下新一年嘅出Pool大計。如果自問唔可以靠樣搵食，咁就一定要學識以下嘅加分技能，輕鬆贏盡女仔嘅印象分，咁出Pool就簡單得多啦！

趁Sem Break好好裝備自己，開Sem就更大機會出Pool啦！（《奶酪陷阱》電影版劇照）

單靠生活上好多小細節，其實就已經可以睇得出一個人嘅性格，例如精通某項運動嘅話，咁呢個人起碼有恆心願意練習；而鍾意攝影嘅話，就證明佢幾有藝術觸覺。以下11個加分位，如果你能夠做到3至4樣，識到女朋友只係時間問題；如果你做到一半或以上，相信你應該係大學男神！

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同場加映：大學Freerider

正所謂，大學流流長總會遇上幾個 Freerider。近日，有中大生在Facebook專頁CUHK Secrets發文，大呻大學生涯中遇過的 Freerider，並將他們分類，又指「唔係遇到最頂級嘅已經要還神」，以下5種Freerider你又遇過未？

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