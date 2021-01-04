像皮靴這類型較具冬天味道的潮流單品，如款式夠經典百搭，隨時能穿上數年，若然能碰上優惠價購入，便更划算！網購平台ZALORA近日推出各款精選單品優惠，當中皮靴品牌Dr. Martens及Timberland同樣包括在內，多款經典款均有減價，折扣低至4折，最平$700有找便能入手！

減價款式中不乏經典款式，百搭易襯。（ZALORA）

兩大品牌均有進行減價，不過比較之下，Dr. Martens的減價款式相對有更多選擇，而且最經典款式如1460 8孔靴的黑、白兩色及1461 3孔馬丁鞋亦有減，上述兩款均屬Dr. Martens官方認證的「Big 6」經典款之一，加上出名耐穿耐磨，能以最低半價優惠購入絕對少有。尺碼方面亦頗有驚喜，大多款式均有三至四個尺碼選擇，熱門碼數如37至39均有減價發售。

而Timberland雖然最經典的黃靴不屬減價之列，但勝在有多款各色的防水皮靴有減價，既有類似經典的啡黃色選擇，亦有黑、白和深藍色等選擇，最平$639便能入手。另外亦有數款行山鞋減價發售。👇👇👇點圖睇27款精選減價鞋款👇👇👇

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運費方面，產品會標明賣方資料，分別為「由ZALORA出售」、「由DR. MARTENS HONG KONG出售」及「由TIMBERLAND出售」，只要於同一賣家訂購滿200元即享免費送貨。以以上鞋款為例，全部價格均超過$200，變相無需付任何運費。

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同場加映：MUJI冬季限時減價

無印良品（MUJI）即日起至2021年1月31日推出「良感生活優惠」，多款精選收納系列、清潔用品及家品低至7折發售。當中軟毛毛毯及羽絨家居拖鞋都有得減，正好應對氣溫急降！減價產品以外，MUJI亦有不少禦寒好物，《開罐 Opener》為大家整理了日網推介、而且在香港有售的6款保暖產品，好讓大家掃平貨時可以順便入手！👇👇👇點圖睇18款精選減價產品👇👇👇

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