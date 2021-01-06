廣東話博大精深，遇上香港人自小就要學習的英文，就更加變化多端，演變成只有香港人才會說的中英夾雜廣東話，以下呢22句講咗都唔覺的廣東話，唔知你又有冇feel ？

「幫我scan入電腦做個copy，再upload上drive share畀大家.，跟住print個hard copy出嚟埋放入file」對於香港人來說，是正常不過的對話，可是對其他地方的朋友來說，卻十分神奇。最近有網民在連登發文，「日常粵語對話最常夾雜嘅英文詞語」，感嘆只有真香港人才聽得懂。

網民認為，中英夾雜的廣東話才有feel。

👇👇👇按圖看22句真正廣東話👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

同場加映：43句讀錯都唔覺的廣東話 香港人先識笑 軟腳蟹手卷、繼香光光雞

廣東話博大精深，音調又多，好多時都會唔小心讀錯，最經典當然有陳豪的「紅都面晒」，和《東張西望》的「食燈籠玩月餅」你有沒有試過口快快讀錯字？時倉迷你昌，驟眼看好像沒問題，讀出來又好像有點怪，有無發現其實應該是「時昌迷你倉」呢？有網民發帖拋磚引玉，「一人一句自己講錯嘢都唔覺係講錯」，引來大量網民留言，列出自己平時不小心講錯的廣東話，搞笑一番。

立即CLICK入內文睇足本版：43句讀錯都唔覺的廣東話 香港人先識笑 軟腳蟹手卷、繼香光光雞

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈