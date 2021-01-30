撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-01-30 07:00

大家有沒有做過手相占卜？除了掌紋之外，原來指甲的形狀也能看出一個人的戀愛體質和性格。最近，日本戀愛資訊網站「愛カツ」分享了一個愛情心理測驗，原來不同指甲形狀代表著你在談戀愛時態度和性格，指甲偏短的人是專一的肉食系、指甲長的人又代表什麼？

【問題】你的指甲偏向哪一種形狀？

【1】指甲床偏長

【2】指甲床偏短

【3】指尖偏圓

【4】指甲根扁平

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你平日乘搭電梯時，最喜歡站在哪一個位置？原來，這個細微的習慣反映了你內心潛藏的慾望。最近，日本網站「Googirl」推出了一個心理測驗，根據你選擇在電梯站立的位置，秒分析出你最近在最渴求的是甚麼！

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同場加映：日專家看4件事秒知「結婚成功率」 IG是關鍵、愛哭的人難脫單？

不少年輕女生都希望未來能擁有一個疼愛自己的老公，然後組織幸福美滿的家庭，不過，其實未必人人都適合結婚！有日本節目請來多位專門研究人類大腦和心理的專家，對在場的女嘉賓進行「結婚診斷」，只要分析4件事便能秒知你是否適合結婚，原來在Instagram上分享美食照片的人最容易離婚？！

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