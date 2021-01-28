撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-01-28 13:14

因為疫情關係，行政長官林鄭月娥昨日（27日）首次以視像形式，向國家主席習近平及國務院總理李克強述職。網民除了關心會議內容，也熱烈討論特首的視像畫面燈光效果，「打燈嗰個係咪『餓底』」，認為光線由頭頂落，陰影全都落在臉上，令特首顯得面青青，「明明係述職，lighting打到殉職咁」。其實大家視像開會或上學時，有甚麼要注意呢？

不少學生和打工仔由去年開始已習慣用視像上課、開會，點樣令自己上鏡醒神也甚有心得，有網民更發文講解較常用的視像通訊軟件Zoom 的小秘技，由背景收音燈光都有小節要注意，《開罐》為大家整合了７個重點，就不怕「出事」。

▼▼▼點擊圖片睇視像會議/上課注意位▼▼▼

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疫情下大家在家工作也少了上街，消費力也因此大減。零售業大受打擊，多個知名國際品牌如GAP、TOPSHOP、ESPRIT、Prada及H&M等，不是結束多間分店，就是全線撤出香港，令熱門購物旺區如旺角、尖沙咀、中環及銅鑼灣紛紛湧現吉舖。可是眾多品牌撤走後，平價租金又是否能吸引新舖進駐？多間昔日天價巨舖、知名旗艦店的舖位，現在又變成了甚麼？

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