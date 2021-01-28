撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-01-28 16:07

日本的離婚率高，不少單親爸爸媽媽在首次婚姻失敗後，都會帶著子女另覓第二春，填補空虛心靈，找個依靠做家庭支柱。最近，有位24歲日本男生在節目分享一件令他「毀三觀」的經歷，自從他帶了公司年輕男同事回家吃飯後，平日師奶造型的媽媽突然化濃妝、著重打扮。某天，她突然在半夜失蹤，事主在深夜到處尋找母親，卻竟揭發了驚人的真相！

一位居住在日本埼玉縣的24歲上班族，於電視節目《 ザ！世界仰天ニュース》投稿一段超奇特的親身經歷。事主平日一個人生活，但偶爾也會回老家休息。某一天，公司足球隊練習後，他邀請了年輕的男下屬與母親和2位妹妹共進晚餐，自此之後，後輩便經常找藉口進出他的家。

男事主本來不以為意，直到他偶然在老家門口碰到匆忙離開的後輩，平日不會打扮的母親也開始化起濃妝、打扮光鮮，於是慢慢起了疑心...

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年輕人之間有一種新興的居住模式Share House（合租屋），除了能認識新朋友、室友間互相照顧，租金也相對便宜。可是，與陌生人同住需要承擔風險，如果沒有事先做好調查，後果可能會很嚴重。日本一位18歲女大學生，就因為貪便宜而入住合租屋，同住的5位美女室友看似很隨和，但背後卻隱藏著一個令人心寒的身份...

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同場加映：日專家看4件事秒知「結婚成功率」 IG是關鍵、愛哭的人難脫單？

不少年輕女生都希望未來能擁有一個疼愛自己的老公，然後組織幸福美滿的家庭，不過，其實未必人人都適合結婚！有日本節目請來多位專門研究人類大腦和心理的專家，對在場的女嘉賓進行「結婚診斷」，只要分析4件事便能秒知你是否適合結婚，原來在Instagram上分享美食照片的人最容易離婚？！

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