撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-01-29 15:00

英國政府1月29日宣布，1月31日起開放持英國國民（海外）（BNO）身份的人士申請「5+1」簽證，從2月23日起，更可以透過手機應用程式申請。 近年受社會及政治氣氛影響，早前也有港人已透過「特許入境許可」（Leave Outside the Rules，LOTR）移民英國，而根據英國政府資料，2020年7月15日至2021年1月13日期間，約7,000名BNO持有人和需供養者以LOTR入境英國。其實移民是人生大事，過往也有不少人因不適應外地生活或文化回流香港。 怕做錯決定會後悔？移民前先問自己7個問題。

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根據英國最新的「5+1」政策，BNO持有人和合資格家屬可以到英國居住、讀書和就業，五年後可以申請居留，一年後就可以申請入籍。除了移民醫療附加費以外，居英五年的BNO簽證費用為每人250英鎊，申請人亦可以申請留英30個月，費用為每人180英鎊。

而BNO持有人和合資格家屬如果持有具生物特徵辨識的BNO護照、香港特區護照或歐洲經濟區護照，從2月23日起，可以透過手機應用程式申請，毋須到簽證申請中心。

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其實，因為近年香港社會政局不穩，移民之聲上漲。有調查透過電話形式，隨機訪問650名18歲或以上的香港居民， 結果顯示20%受訪者打算移民離開香港，當中45%受訪者希望兩年內能夠實行移民計劃。

移民是人生大事，曾有不少過來人分享移民的後悔經歷。怕做錯決定會後悔？移民前先問自己7個問題。

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