撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-02 17:24

日本「第一牛郎」ROLAND向來給人的形象是冷艷自大的貴公子，全身黑色的穿搭感覺低調奢華，有誰會想到這樣的他以前竟然是個MK味極濃、臭名遠播的渣男牛郎？最近，ROLAND拍片分享以前的黑歷史，原來他以前的名字叫「東城誠」，本來是歌舞伎町的人氣牛郎，後來因為一個原因而決定脫胎換骨重新做人，原來「ROLAND」這個名字是出自某本漫畫！

最近ROLAND在個人YouTube頻道分享多年來從未公開的秘密，講述自己以前的黑歷史和改名經過。原來ROLAND以前還有一個牛郎藝名「東城誠」，活躍於歌舞伎町一帶，當時的他喜歡穿花俏豹紋西裝、擅長用甜言蜜語騙女客人消費，「女人就是錢」的營業模式讓他成為臭名遠播的渣男牛郎。他在影片上坦白自己的惡行，並解釋改名做「ROLAND」的原因和經過！

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近日Roland在YouTtube頻道上載短片，分享自己聲稱首次去秋葉原經過。一向坐開專車的他，這天穿上宅男必備的格仔恤衫，還戴上極像真的假人面具變裝，坐上久違8年的電車去了秋葉原。一路上Roland就像首次出門的小孩，去到書店、精品店、動漫Cafe都十分興奮，網民更留言說︰「Roland比我想像中更宅男！」

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同場加映：日夫妻買凶宅做新房 慘遇連環靈異怪事 一次停電檢查揭恐怖真相

年輕情侶都希望擁有自己的小天地，可是樓價不是人人負擔得起，加上一屋難求，有不少人寧願租住價格相對便宜的「凶宅」。日本有對年輕夫婦便因為「貪平」，一時衝動買下曾經發生過殺人案的獨立大屋，結果接二連三發生靈異怪事，例如天花板不斷傳出腳步聲、房門無故自動打開等，他們最後忍無可忍找來專業人士檢查，竟然發現了一個超出想像的恐怖真相！

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