撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-05 12:34

每當講起帥氣高大的長腿男神，很多人都自然會先想到韓國的oppa，但其實日本也有很多顏值與身高同時在線的新生代90後演員！有日本網站發起了投票調查，讓網民選出「最強身高帥哥男星」，上榜名單包括「漫改小王子」山﨑賢人、最近超強人氣組合「SixTONES」成員等，到底誰是第一位？

日本投票網站「 ランキングー！」發表調查結果，超過7000位10歲至50歲的選出「日本最強身高帥氣男星」，上榜的全是90後小鮮肉，其實日本有很多又高大又靚仔的男神，包括最近因日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》和《今際之國》而爆紅的町田啓太、福士蒼汰等，而「漫改小王子」山崎賢人樣子不顯高，但其實身高令人意外！

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在造型師和化妝師的包裝下，每位女明星在鏡頭前都好像鑽石般閃閃發光，仙氣逼人，成為所有人傾慕的對象。不過，當她們脫下光環、換上便服時，又會有什麼變化？一班日本女神包括石原里美、新垣結衣、橋本環奈等人被狗仔隊捕捉到日常便服look，居然由女神變宅女、甚至出現「落街買餸」大媽Style，網民紛紛慘叫：「我女神去咗邊？」

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同場加映：日夫妻買凶宅做新房 慘遇連環靈異怪事 一次停電檢查揭恐怖真相

年輕情侶都希望擁有自己的小天地，可是樓價不是人人負擔得起，加上一屋難求，有不少人寧願租住價格相對便宜的「凶宅」。日本有對年輕夫婦便因為「貪平」，一時衝動買下曾經發生過殺人案的獨立大屋，結果接二連三發生靈異怪事，例如天花板不斷傳出腳步聲、房門無故自動打開等，他們最後忍無可忍找來專業人士檢查，竟然發現了一個超出想像的恐怖真相！

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