撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-10 17:48

農曆新年前夕，若大家都有做好年廿八洗邋遢或斷捨離，可能都會整理出一大堆不再需要的衣服。比起掉落垃圾筒，更好的方法當然是進行衣物回收，將衣物或其他用品捐贈給有需要的人使用。《開罐 Opener》為大家整理了全港7大回收商店或地點，當中包括連鎖品牌如UNIQLO、GU及H&M，即睇下文睇詳情！

各大非牟利機構為本港主要的衣物回收途徑之一，四大機構包括香港地球之友、基督勵行會、救世軍及長春社均有設置各自的回收箱，地點大多是各大型屋苑及公營機構內。若你居住的屋苑未有回收箱，亦可使用四大機構與民政署及區議會合作的「 社區舊衣回收箱計劃 」之回收箱，位置偏佈十八區。另外因應疫情關係，一些區域的回收箱及回收服務如上門回收均會暫停，直至另行通知。

不少大品牌及非牟利機構均有提供舊衣回收計劃。（資料圖片／救世軍網頁圖片）

非牟利機構以外，一些知名的連鎖品牌如UNIQLO、GU及H&M亦有提供衣物回收服務，方便大家購物之餘亦能回收。以往ZARA亦有提供回收服務，不過記者以顧客身份查詢時，ZARA表示今年暫時未有提供此服務。但不論是哪個回收點，均有各自的回收類別及限制、當中亦有些提供獎賞！大家回收前記得睇清楚，以便「白走一趟」！

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