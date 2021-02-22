撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-22 07:00

除了皮膚健康，頭皮與毛髮都很重要，不少人將大量金錢放在頭髮上，就是為了預防脫髮。社會上亦流傳著很多關於頭髮和體毛的「都市傳說」，例如年輕時太常染髮容易變禿頭、經常綁馬尾會扯甩頭髮等，到底這些傳聞是真是假？有日本節目請到頭髮和皮膚專家，用專業意見解答大家的疑問！

你有曾經因為害怕脫髮而不敢染髮嗎？日本節目《ホンマでっか!?TV》請來多位專科醫生，為大家解答毛髮健康和脫髮的疑難！受疫情影響，理髮屋、美容院和頭皮護理的診所持續關閉，有近8成的日本女性認為自己的髮質變差，於是節目開放問卷調查，選出最多人感到疑惑的煩惱，例如：「太常染髮會變禿頭」、「束頭髮會脫髮」等，最令人驚訝的是，原來身體上有一個位置的毛絕對不能拔，由機會患上皮膚癌！

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日本平價時裝品牌UNIQLO的款式實用、價錢親民，相信大部份香港人的衣櫃至少有一件U記出品的衣物。最近，有日本節目收集了100位日本UNIQLO忠實粉絲的意見，票選出6件最物超所值、不買會後悔的超強商品，其中竟然包括與名牌LV、GUCCI等同一個廠出品的牛仔褲、平常未必會留意但性能超厲害的99元隱藏版商品，全部item香港都有得買！

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同場加映：日嫩模13歲時父母破產想全家自盡 做一件事儲1500萬円整容大翻身

每個人成功的背後都一定會有段故事，就算是看似光鮮華麗的KOL也可能有不為人知的過去。日本有位Gal系人氣模特兒上節目分享自己整容前的悲慘童年往事，她在13歲那年父親因欠債纍纍而人間蒸發，留下巨額債務，但年紀輕輕的她卻因為做了一件事而在谷底重新站起來，最後竟然可以靠一己之力賺到1500萬日圓（約港幣109萬）整容，由家道中落的少女變成有錢KOL！

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