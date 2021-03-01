撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-01 18:24

不少人喜歡使用室內香薰提升生活品味，加上港人生活忙碌、壓力大，不少人出現失眠、精神緊張等問題，部分香薰精油如薰衣草精油、甜橙精油有助舒緩情緒，使人身心平靜。市面上的香薰油多不勝數，其中無印良品MUJI推出的香薰油非常歡迎，多年都打入官方的暢銷排行榜。 《開罐 Opener》整理日本雜誌COLORIA MAGAZINE評選無印良品Top 10人氣香薰油排行，首三名最高人氣的香薰油有助放鬆身心，舒緩失眠、壓力繁重的現象。

失眠是不少港人的困擾，精神不足嚴重影響翌日的工作、上學表現。（《當你沉睡時》截圖）

香薰油不只有擴香功能，每一款精油的原材料都有各自的功效及作用，例如常見的薰衣草精油在入睡前使用有助舒緩緊張情緒，使人平靜下來。日本雜誌COLORIA MAGAZINE評選無印良品10款人氣香薰油，只有一款精油香港暫時未買得到。排行榜中有柑橘香、木質香、草本香氣及混合精油，而最為人熟悉的薰衣草精油則排在第三位。

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香薰油主要用途是擴香，但不同原材料各有用途及功效，包括可以用精油來按摩、製作各款外用噴霧，甚至加入護膚程序，用途廣泛。《開罐 Opener》請來精油專門店Natural Philosophy的英國IFA香薰治療師Michelle教大家6種使用精油的方法及貼士，下次買完香薰油不妨試試新用法。

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同場加映： 專家教你分5類肚腩

明明手腳纖細、站起來時沒有肚腩，但一坐下來腰間立即出現3層大肚腩，令人懊惱。想認清自己的肚腩是哪個類型？根據英國《每日郵報》在2016年報道中引述專家意見，整理出5種常見肚腩類型，包括啤酒肚、啤梨肚、壓力肚、全身肥胖的甲狀腺肥胖，以及車胎型。年輕人工作及讀書壓力大，經常出現觸感鬆軟的壓力肚。

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