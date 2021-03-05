撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-05 15:19

3月是櫻花盛開的季節，亦是日本學生的畢業季。不知何時，日本人形成一個習慣，就是在畢竟禮當天在黑板上畫畫，為畢業生送上祝福。《開罐Opener》為大家搜集了30幅佳作。

近日是日本學校舉辦畢業禮的時期，Twitter上流傳由各地學生上載的畢業黑板畫作品，有的是由同學自己虹的，有的是由已經畢業的前輩畫的，有的是老師畫的，大家都是為了送一個給這些即將踏上新旅程的莘莘學子。

1. 炎柱是今年最熱門角色之一。（Twitter@cyobicat_san）

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同場加映︰陸女在日本1200港元租男友見面秒後悔 不甘心再租竟遇神級小鮮肉

日本的出租服務多的是，出租女友、出租家人、出租男友，大家都聽過，各位想不想實際嘗試一下呢？近日有一位住在日本生活的內地女生，在網上分享親身租男友的短片，誰知第一次竟然租了位毒男，不甘心的她決定再租另一位男友，結果令一眾網民嘩然，大叫羨慕！

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同場加映︰日靚仔拳擊手長髮爆肌激似畢彼特 完美零死角用一句話令女生崩潰

高大、靚仔、上進、有成就...是不少女生心目中完美男人的形象，如果現實中真有這個人的話一定會迷死天下女性。日本節目《家、ついてってイイですか》最近在街頭訪問時遇上一位集齊以上條件的混血完美帥哥，他不只有爆肌身材，網民還留言讚他外貌還激似男神畢彼特！不過如此帥哥在訪問中說了一句話令女生們瞬間心碎。

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