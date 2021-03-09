撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-09 16:29

有甚麼你會記一世？近日，有網民在Facebook專頁「90年代回憶」出Po，憶述細個被家人罰跪地主的慘痛經歷，帖文一出網民紛紛感同身受分享兒時的「家法酷刑」，包括跪地主、用膠紙痴嘴，真的笑中有淚。

《多啦A夢》劇照

經常聽到身邊的80、 90後「依家啲細路真係幸福」，不是因為不用食樹皮，更多的大概是00後較少被父師師長體罰吧！近日有網民在Facebook專頁「90年代回憶」出Po，回憶小時候被家人罰跪地主的慘痛經歷，帖文一出網民紛紛表示感同身受，又分享兒時曾受過家人或師長的「酷刑」，以下十多種懲罰方法，大家兒時有經歷過嗎？

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有網民在連登發文「你老豆老母講過乜影響你一生？」指自己小時候對事物好奇，不斷問媽媽「點解」，可是只換來媽媽的一句「點解點解冇咁多點解」，令他自此不敢追根究底，「讀書唔明都唔敢問」引起大量網民留言分享。不過當中亦有不少心靈雞湯，陪著他們成長。

父母對你說過最深刻的話是甚麼？

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同場加映：網民熱數20個過時價值觀

八、九十年代，做到大學生等於成功；現在滿街大學生，畢業等於失業。從前努力工作儲錢等於能夠上樓，現在沒有父幹的話，隨時連首期都成問題。曾經被視為必然正確的這些想法，放到現今，又是否同一回事？近日有網民於討論區大談「一人一個已經過時嘅價值觀」，不妨看看你有沒有同感。

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