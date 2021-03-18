撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-18 17:12

【鮭魚 / 鮭魚之亂／壽司郎 / 壽司 】台灣壽司郎早前推出「愛的迴鮭．尋人啟事」活動，只要姓名中包含「鮭魚」兩個字，可享全枱免費，優惠活動因而掀起全台改名潮，引來大量網民惡搞吉卜力梗圖助慶。

台灣壽司郎早前推出優惠活動，只要姓名中包含「鮭魚」兩個字，可享全枱免費，優惠活動因而掀起全台改名潮。根據台灣傳媒報道，截至18日台灣6大直轄市已有近186人到民政局改名為「鮭魚」。Facebook專頁「台灣迷因」惡搞吉卜力梗圖為「鮭魚之亂」助慶。

為了免費食壽司可以去到幾盡？你看看台灣人紛紛改名字裡藏鮭就知。

👇👇👇按圖看網民惡搞吉卜力梗圖為「鮭魚之亂」助慶👇👇👇

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近日，有網民在Facebook專頁「90年代回憶」開Po，「唔知大家會唔會有啲地方改咗名，都係好鐘意叫返舊名」。「屯門八佰伴」、「荃灣英皇」、「黃大仙龍翔中心」⋯⋯一個個熟悉又有年代感的舊地名，勾起不少街坊的共同回憶。偶然仍聽到有舊街坊搭 Van仔叫落車仍會嗌舊名，車尾傳來一句「大丸有落」，其他乘客臉上都會露出一臉「Ching果然有啲歷練」的表情，馬上肅然起敬。

👇👇👇按圖看街坊秒懂N個改咗名但仍叫舊名的老地方👇👇👇

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小巴落車你會點叫？有連登網民開PO「一人一個小巴落車站名奇怪叫法」，引來大量網民留言，前面有落、轉彎有落已經是家常便飯，原來有不少人都會用舊地名叫落車，甚至將樹當成標誌物，搞笑得來又貼地。

👇👇👇按圖看16個香港獨有叫落車方式👇👇👇

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同場加映： 鄭中基邀網民呻客人匪夷所思要求 20個西客實錄「有冇熱雪條？」

鄭中基在其Facebook表示之所以構思到「一人一個尊貴客戶之匪夷所思」，是因為「收到大量小編、Agency同Designer嘅請求，話好想我代佢哋發聲」。結果不足一天，已收到近700個網民留言，大談在各行各業遇過的奇怪客人！

👇👇👇點圖睇網民狂呻20個超無奈西客經歷👇👇👇

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