台男遇性慾強女友　月花港幣呢個數買套！網民熱議：應該AA制？

安全套（保險套）也要AA？近日一名台灣網友在Dcard發文詢問，自己應不應該讓女友平分安全套的錢，他表示因為女友需求量大，所以花在安全套上的支出也大，兩個月就花了台幣6000元（約千五元港幣）讓他有些顧慮，貼文一出引來眾網友抨擊。



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原PO以「安全套的錢到底怎麼分比較公平」為題發文，他說自己性慾算正常，女友相對性慾較強，但大多時候原PO還是會配合她除非真的很累，頻率約落在一週大概五到十次，情侶倆平日住在公司附近的租屋處，假日偶爾各自回家，一天通常一次偶爾兩次，所以安全套用量較大，加上他們選的安全套單價較高。

原PO表示很常聽到安全套錢要男生出，個人猜測是因為通常有需求的男生比較多，但這兩個月已經用掉六盒加上交往後也有其他開銷實，覺得錢真的用好快，雖然女友有主動提出錢，但他還是想問一下網友的意見。

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沒想到網友紛紛在留言區抨擊：

「是不是男人呀，套套也想女友出錢」

「我覺得如果男生連安全套的錢都要計較那就用飛機杯就好」

「女生真的比較多隱性麻煩，有些人容易陰道發炎」

「我自己都負擔避孕藥的費用了，安全套的錢男友還要跟我算的話，我會直接不要這個男的」

「買經濟型的套子不然就少做幾次，跟女友開口分攤套子費用真的太解太沒面子了吧」。



不過也有網友補血：

「我覺得女友要幫忙出一點欸，因為大多都是配合她」

「如果女生需求比較多，分擔一些沒什麼吧」。



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】