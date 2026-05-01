馬年4生肖財運迎高峰 屬龍遇貴人能抓住商機 屬豬易獲意外之財
撰文：聯合新聞網
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搜狐網分享馬年有四大生肖財運滿滿，已經準備好告別窮日子，他們憑藉樂觀心態、靈活頭腦和行動力，馬年財富一路開掛，大賺特賺。
馬年4生肖能財運滿滿，告別窮日子（點擊放大瀏覽）▼▼▼
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屬龍：豪情壯志 抓住商機
屬龍的人天生霸氣十足，樂觀又有企圖心。馬年裡，龍的貴人運滿滿，事業機會接連出現，投資與拓展新領域都能順利上手。他們敏銳的洞察力和果斷行動，使得每個商機都能變現，財路越走越寬。
屬猴：機智靈活 財源廣進
屬猴的人聰明伶俐、反應快，遇事總能找到轉機。馬年，他們的賺錢頭腦全開，生活中的小細節也能變成創收機會。加上優秀的人際運，廣結善緣，把人脈資源轉化為財富支持，財源自然滾滾而來。
屬馬：鬥志滿滿 錢包滿滿
屬馬的人熱情奔放、充滿衝勁，本命年的能量反而讓他們更有鬥志。事業上有機會獲得升職加薪，創業也能順風順水。正財與偏財都旺盛，憑努力與智慧，財富持續增長，錢包越來越厚。
屬豬：隨和豁達 偏財運佳
屬豬的人心態平和、隨和善良，善於合作，馬年合作運爆棚。投資偏穩健、長期累積可獲豐厚回報，再加上意外之財如繼承或獎金，讓財富穩定增加，生活幸福感滿滿。
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