撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-04-07 16:35

【露營用品/露營裝備/戶外用品】肺炎疫情下，露營成為不少港人的愛好。不過露營新手最擔心裝備問題，例如不知道哪裏購買裝備、買錯或買漏裝備，甚至買了不適合的露營裝備。《Opener開罐》整理露營人士的推介，精選觀塘4間性價比高的戶外用品舖，包括主打日本戶外品牌Wildholics、民族風露營用品店Yama Camping、J.E.outdoor、齊集60個戶外品牌RC Outfitters毅成戶外用品。

新手最重要買齊戶外露營用品及裝備！（FB@J.E.outdoor）

露營新手最擔心裝備買不夠，或者買錯裝備，甚至裝備買貴了！除了大型戶外用品店，香港還有哪些CP值高的戶外用品店鋪可以找到好物？記者精選觀塘4間性價比高的露營用品店，包括主打日本品牌的Wildholics、專營特色民族風裝備的Yama Camping、全新概念店J.E.outdoor等.

其中兩間露營用品店提供網購服務，大家可以在家網購下單，直接到店自取，或者送貨都可。部分店舖更設特價區，有些露營用品更低至半價，想掃平貨就要留意喇。

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身為香港中心地帶的旺角也隱藏不少高質戶外用品店，記者精選6間必去露營用品店，其中三間門市佔地逾千呎，貨品種類齊全，囊括不少外國人氣露營品牌，包括日本戶外潮牌DOD、韓國野外用品Kovea、被譽為「露營界LV」的日本Snow Peak、主打登山背囊的Gregory等。

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老是常出現的AEON $12店也有平價抵玩的露營用品。有網民分享AEON Living Plaza $12店也買得到性價比高的露營好物。便宜就一定無好貨？別輕看這些$12露營好物，日本有不少山系露營達人都在自家頻道分享心得。想知如何將這些露營好物功用極大化？看看日本山系KOL教路啦！

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同場加映：6大無敵海景免費營地

露營唔少得無敵大海景！全港6個附大海景新手營地，方便露營初哥打卡影相。這些營地大部分交通方便，環境舒適，更設有燒烤爐及容易取得的乾淨水源。稍微偏遠的地點也有食物及食水補給，不用擔心沒清水煮食，輕鬆解決露營最擔心的煮食及衛生問題。👇👇👇點下圖即睇6個新手必去附大海景營地推介👇👇👇

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