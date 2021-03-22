撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-03-22 17:26

玄彬因韓劇《愛的迫降》再度在香港吸粉，繼早前劇集播放一周年時，香港粉絲在尖沙咀買巴士站燈箱廣告以及在巴士車身賣廣告，近日忠粉們再向偶像表忠，趁玄彬在韓國趕拍新片，竟越洋送咖啡車到拍攝現場為偶像打氣！ 其實近年韓國演藝圈興起一股「餐車應援」熱潮，不少韓星都在IG上貼出粉絲送餐車的認證照。除了送咖啡車和賣燈箱廣告外，粉絲們還有甚麼應援招數冧偶像呢？

玄彬近日正趕拍新片《秘密任務2》，而IG帳戶「beanhandhk」日前出post ，公開多張咖啡車照片，據聞除咖啡外還附有香港特色，包括珍珍薯片、大白兔糖等零食。相中所見應援飲品貼有玄彬樣子的應援杯套，Banner上亦印有有份贊助咖啡車的粉絲名字，未知玄彬接收到香港粉絲的心意有何反應呢？

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其實，韓國的偶像應援文化非常多元化，粉絲可透過多種方法支持偶像，最為人熟悉的，例如有地鐵廣告燈箱應援、咖啡廳應援等。近年不少韓星都經常貼出「餐車認證照」，其實都是屬於應援的一種。到底進行這些應援需要花費多少？實際又有甚麼用途或意義？韓國還有其他應援偶像的方式嗎？

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