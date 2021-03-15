撰文： 李梓媛 最後更新日期： 2021-03-15 18:35

韓國一名年僅3歲的小女孩，上月被發現陳屍家中，當時已變成木乃伊狀態，推斷死亡時間為去年8月。警方起初拘捕她22歲姓金的母親，但後來通過DNA對照，才發現原來女孩的親生母親是其48歲姓石的婆婆。到底女孩的親父是誰？

3歲的恩智（化名），於今年2月10日，被發現陳屍位於韓國慶北久美一幢住宅大廈的單位內，當時她已經變成乾屍。／節目《實話探查隊》截圖

2018年3月30日出生的恩智（化名），是一名十分可愛的小女孩。她的母親金女在19歲的時候把她誕下，因為是經過兩次流產後才順利出生的孩子，所以金女和她的丈夫都十分愛錫她。可是，在恩智出生後沒多久，金女和丈夫就因為感情出問題而離婚。之後，金女的前夫只能透過金女發的照片得知女兒的近況。可是，金女的聯絡越來越少，之後更開始聯絡不上。最後，金女的前夫要透過新聞才得知恩智的死訊...

金女的前夫，恩智的父親／《實話探查隊》截圖

事件發生後，警方將金女拘捕並進行調查。不過，最後竟然發現親生母親和父親都另有其人！警方將恩智的DNA與金女、金女的母親石女進行化驗，顯示石女的DNA才與恩智的DNA一致，而金女的DNA只與恩智「部分一致」。《Opener》為大家整理這宗虐兒案中案的懶人包，錯綜複雜的家庭關係，令案件更加撲朔迷離......

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同場加映：16個月大女嬰疑被養母打至腸破裂亡

去年10月，韓國曾經發生一宗令人髮指的虐兒案。事發於2020年10月13日，年僅16個月大的受害人鄭仁（譯音）被養母送往醫院，醫生在急救期間發現她身上有多處不尋常的傷，於是揭發她懷疑長期被養父母虐待的事。

▼▼▼點擊圖片查看鄭仁在送抵醫院時的情況▼▼▼

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