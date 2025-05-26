AV女神宣佈拍賣「私處畫」叫價4位數「至少5幅作品」網民咁反應

自素海霖以「繪麗奈」身份進軍日本AV界，成為香港第一個AV女優後，評價一直較為兩極，但同時亦有不少新搞作，除了早前約網絡攻擊她的網民於旺角街頭「面談」外，近日亦透露將會把自己的「私處」在網上及其後的展覽拍賣，但網民就對起拍價反應兩極。



素海霖IG截圖

近日（23日）素海霖在其社交平台Instagram發文，表示透露會畫下自己的私處，「開始畫畫了，會按照住我下面畫，希望可以至少完成五幅作品」，更表示每一幅作品都是以拍賣形式售賣，會在網上及其後六月初的相展售出，每幅私處畫起拍價$3000，會將部份收益捐去關懷愛滋的非牟利機構。

而帖文一出後網民反應較為兩極，部份網民認為畫私處這個舉動較為無謂，亦表示起拍價十分昂貴，「直接影啦洗乜畫」、「虧佢諗得出」、「怎麼會有這種想法？」、「毒L啲錢特別易呃」、「畫完點證明係佢私處」。

亦有部份網民支持素海霖，認為酸民們「難服侍」，「點解你啲黑粉唔敢出嚟面對你，係網上世界講到幾威，點知一話出嚟見過面咋嘛，冇人出嚟，全部都係鍵盤戰士，影衰晒我哋呢啲真男人」、「無野做又話你過氣霉晒，有嘢做就話等錢洗、走投無路、出黎賣，真係難服侍」、「未開賣就喺度吵，嗰堆人都唔知有無錢買就喺度指指點點，無錢買就可以收一收聲先」、「班hater都係妒忌你有知名度賣到錢」。

素海霖IG截圖

而其後素海霖亦發貼文反擊Hater，表示畫作成品仍未完成，酸民就指指點點，「畫個畫，成品都未出黎，成班onX仔衝出黎7，又話叫雞，又話拎去賭仲好，爆晒自己啲嘢出黎，一揾錢、一有project你地又話好窮呀？輸好多？你自己係咪算，唔好覺得人人同你一樣啦」。