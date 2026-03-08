古代通房丫鬟VS普通丫鬟差在哪? 1特殊「職能」地位隨時高過管家

中國古代有錢人和窮人的界線分明，如果出身貧寒，女孩子有可能會被父母賣到大戶人家做下人，以換取金錢養活家人。當中又有一種叫通房丫鬟，連《紅樓夢》都經常提及，其地位比一般家僕更高，有翻身機會但又很難成功，唔知你又聽過未呢？



通房丫鬟本身已是妾侍的預備人選，如果懷孕的話，更可以順理成章入門(《丫鬟大聯盟》)

通房丫鬟｜名稱由來

丫鬟被賣到有錢人家後就變成了主人的一件物品，不過當中「通房丫鬟」的身份又有點特別。所謂「通房」，是指丫鬟的房間與主人睡房打通。

通房丫鬟｜職責

男方家族挑選：男方家族會為自家少爺專門挑選通房丫鬟，這些丫鬟通常從小便陪伴在少爺身邊。家族長輩挑選時，會考量其家世背景、容貌、氣質、性格等方面。她們不僅要負責少爺的日常生活瑣事，還需在特定情況下「奉獻身體」，有的還會在少爺婚前教會他男女之事，類似於「私人導師」。

女方陪嫁而來：女方嫁給男方時，會將貼身丫鬟作為陪嫁一同帶到男方家，這些陪嫁丫鬟就有可能成為通房丫鬟。她們一方面能照顧女主人的生活，另一方面也可在男方家庭中為女方贏得一定尊重和面子，同時還能在必要時替女主人滿足男主人的需求，以鞏固婚姻關係。

通房丫鬟｜地位級別比一般丫鬟高

在古代豪門望族的女性身份地位劃分中，通房丫鬟的地位低於女主人和小妾，高於普通的一等丫頭、二等丫頭和粗使丫頭，屬於僕人之列，但因與主人關係密切，在丫鬟群體中處於較高地位。

地位特殊的通房丫鬟，很多時都是夫人的陪嫁丫鬟（《丫鬟大聯盟》）

通房丫鬟｜《紅樓夢》平兒最出名

曹雪芹在《紅樓夢》亦有描寫過地位特殊的通房丫鬟，例如遭遇被一致「認證」是通房丫鬟的平兒。平兒是王熙鳳的陪嫁丫鬟，隨主人嫁到賈府。王熙鳳趕走與老公賈璉（即賈寶玉堂兄及表姐夫）眉來眼去的丫鬟，唯獨平兒被留下，王熙鳳更強迫她成為賈璉的小妾，只為了顧全自己的名聲。不過平兒這個「正宗」通房丫鬟算是有名無實，王熙鳳恐防她接近賈璉，即使賈璉生性好色，他及平兒在故事中亦毫無感情線，可見她亦相當避嫌。

即使是一般丫鬟，透過手段亦有可能升級成通房丫鬟（《丫鬟大聯盟》）

通房丫鬟｜由工人變主人

不過並非每個丫鬟都像平兒一樣不越矩，例如賈寶玉的丫鬟襲人，就曾背著賈母與賈寶玉「雲雨歡情」，更因此升級成通房丫鬟。本身襲人是賈母給寶玉的丫鬟，此事更令她要投靠王熙鳳保命，亦間接影響日後在賈府地位，無法晉升變為姨娘。不過可能「錯有錯着」，賈府抄家前她被安排嫁給名伶蔣玉菡。

通房丫鬟想在家中更有地位，另一個方法是尋找更大的長輩做靠山（《丫鬟大聯盟》）

通房丫鬟想在家中更有地位，另一個方法是尋找更大的長輩做靠山，《紅樓夢》中曾為兩家人通房的秋桐，她先是大老爺賈赦的通房丫鬟，之後被賜給兒子賈璉。賈璉對她寵愛有加，雖然沒有正娶，卻將她升為姨娘，而且有不少線索都顯示秋桐的地位不凡，一次她因為尤二姐（賈璉偷娶的偏房）而「受委屈」，結果賈璉竟被媽媽邢夫人罵到狗血淋頭，王熙鳳當然亦不能倖免。

不少通房丫鬟看似一心想「飛上枝頭變鳳凰」，背後都有她們的可憐之處，機關算盡其實只是為了翻轉人生，改變悲慘的命運，作為丫鬟在家中只會被當成一件可以隨時拋棄的物品，但如果可以成為妾侍，就算遇上像《紅樓夢》賈府滿門抄家的情況，地位再低都會被視為家中的一份子。