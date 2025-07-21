港女獨遊80日法國走到西班牙　2個月只洗呢個數！網民激讚：叻女

很多人都以為歐遊要花費大量金錢，才能玩盡整個城市甚至國家，而近日就有位港女利用「sem break」時間走進世界盡頭，歷時八十天徒步走遍十多個城市，讓不少網民大讚「好叻女呀，呢啲經歷真係會記一世」。



Threads截圖

近日有位一名香港女大學生在社交平台threads發文，稱其「sem break」（學期休假）的精彩程度「贏咗99%大學生」。她表示自己一人獨自從法國徒步走到西班牙的「世界盡頭」（Finisterre），歷時80天，途經十多個城市，亦準備在撒哈拉沙漠生活半個月，感到「好簡單好滿足」。

她的社交媒體由今年五月左右開始分享歐遊經歷，亦在社交平台記錄「法國之路」，亦表示其後在Instagram更新Reels記錄。而這趟旅程始於聖讓皮耶德波爾（St Jean Pied de Port），她沿著傳統路線徒步，途經多個主要城市，包括洛格羅尼奧（Logroño）、布爾戈斯（Burgos）及萊昂（León）等，並抵達聖地亞哥德孔波斯特拉（Santiago de Compostela）後，繼續踏上「世界盡頭之路」（Camino Fisterra），最終到達世界盡頭菲尼斯特雷（Finisterre）後，她便選擇轉乘交通工具前往葡萄牙波爾圖（Porto），並搭船前往摩洛哥，再從當地南下至撒哈拉沙漠，並計劃在當地逗留半個月。

Threads截圖

帖文留言下亦有極多網民留言稱讚港女，並詢問整個旅程價格，她表透露旅程不包括機票一共花費約2萬港元，引來網民熱烈讚賞，「好叻女呀，呢啲經歷真係會記一世。去撒哈拉附近記住包住個頭，免得不停被人騷擾」、「等你返到香港update！好想睇遊記，支持！」、「小心安全！Enjoy! 呢段時間將會係你幾十年後都係最難忘既一段日子」、「好勁呀，趁後生有時間、有精力真係要周圍去」、「真係讀萬卷書，不如行萬里路」、「呢個我系真respect，願祝你之後嘅旅途都平安」、「好勁，btw一個女仔去旅行記得注意安全」。

資料來源：Threads