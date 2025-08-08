寵物善終公司再爆黑材料!狗遺體火化中途才知搞錯 前員工轟12宗罪

不少人都把寵物視如親人，所以遇到寵物離世時，才會安排善終公司好好送別愛寵。繼日前有網民在Threads上爆出有寵物善終公司懷疑撈亂骨頭燒錯屍後，又有網民自稱曾任職另一間本地知名的寵物善終公司，揚言要揭發公司的黑幕，怒指有寵物黑店疑將未燒完的狗隻遺體取出並轉換火化地點，帖文更附上一張半燒焦的狗屍照片，令網民為之震驚！



近日本地寵物善終公司的醜聞不斷，昨日（8月7日）有網民自稱曾任職於某家本地知名的寵物善終公司，指「實在睇唔過眼」，決定要揭發公司的黑幕，並於Threads列出12宗罪，當中最令人震驚的，是寵物善終公司竟然會在火化過程中把遺體取出，狗狗的皮膚大半已燒焦，慘變「脆皮狗」，網民直斥善終公司職員燒錯屍，因此在半途取出遺體，更附上相關圖片佐證。

弄錯遺體所以把未燒完的遺體取出（Threads圖片）

他直指該公司毫不尊重寵物，為節省成本棄用「冷藏車」，只用普通貨VAN接收寵物遺體，在沒有無冷藏的情況下遊街、並把集體火化的遺體當作垃圾對待。該公司甚至誤導寵主，讓他們以為按掣是把寵物遺體送進焚化爐火化，事實上只是送進房內輪候火化。他更踢爆該公司利用假開光的佛經被欺騙寵主，火化前更會丟棄陪葬品。由於該公司劣跡斑斑，不時有網民在社交平台談論，為避免生意受醜聞影響，更開立多間公司，試圖混淆客人。

其中3宗罪更針對員工的工作安全，例如迫使員工在惡劣環境下工作、沒有員工培訓、要求員工在極端天氣上班，更會強迫員工瞞騙寵主。

他回應留言指：「（寵物遺體）上咗車不會即時回到公司雪藏，不斷在街上遊走，收工回去撇低就算」、「佢哋做嘢好求其，拎錯、掉亂骨灰已經係家常便飯」、「仲要笑笑口咁當垃圾咁抌啲遺體」、「佢哋會當寵物係垃圾一樣，捲埋一齊，毫無空間感可以」。

樓主表示，該公司雖然有10多年的黑歷史，但仍然有不少寵主光顧，因此「希望運用Threads令大家知道佢哋係黑店」。該則帖文獲轉發多達8000次，更有不少曾光顧該公司的網民留言分享經歷指：「之前打電話去follow up，佢話我隻狗係金毛（金毛尋回犬），我話德牧狼狗嚟㗎喎。佢話『是但啦咪都係狗一隻』」、「火化嗰日上去佢哋話搵唔到隻狗個遺體……最誇張係6個月後，無啦啦打比（畀）我屋企人，話搵返隻狗」、「見到我個囡係全身發漲，臭曬仲要滴晒水！我嬲到喊晒，佢嘅藉口話之前嗰晚拎咗出嚟解凍，因為打風處理唔切」。

坊間有不少寵物善終公司，一旦寵物不幸離世，寵物主人應該怎樣選擇呢？本地另一間寵物善終公司「情永在寵物善終」業務發展經理Salomy Lau接受《香港01》訪問指，寵物焚化爐的成本高昂，部份寵物善終公司難以添置，為了招待更多寵主，有機會在寵主親自按掣把寵物送進焚化爐後，再把寵物遺體取出，準備招待下一位寵主，導致真爐假燒的情況，此舉更有機會導致途中把寵物遺體調亂。問及寵主該如何選擇寵物善終公司，她續指可以向寵物善終公司提出5大問題了解細節：

1. 預先到場了解現場環境

假如獸醫已表示寵物或會將離逝，寵主可以預先聯絡寵物善終公司，除了根據網上評價、寵主口碑去選擇外，寵主亦可以親自到善終公司現場了解。

2. 點對點接送遺體

為避免寵物遺體在街上流連，或跟其他寵物遺體一起放置在車箱內，寵主可以查詢寵物善終公司會否點對點運送寵物遺體。

3. 火化期間能否親自見證過程

為確保寵物遺體能一氣呵成地火化，避免在火化過程中被取出，寵主可以要求觀看整個遺體火化過程，即使屆時寵主可能因為傷心，無法直視寵物遺體被火燒毀，但寵主仍可以向寵物善終公司提出有關要求。

由於善終公司有機會接收到同品種、同顏色的寵物，所以寵主要記住寵物的特徵，以防搞錯（unsplash圖片）

4. 認領遺體時要核對身上特徵

寵主在送別寵物前，要留意寵物身上特徵，例如身上有沒有傷口、有否剃走部份毛髮，在認領寵物遺體時能夠確認。

5. 查詢陪葬品能否火化

為免影響焚化爐運作，並非所有陪葬品都能放進爐內，例如塑膠、玻璃、金屬等等，建議可以先向寵物善終公司查詢再為寵物添置。

Salomy明白寵物主人在寵物患病、離世，難免會感到手足無措，但為了能好好送別寵物，需要慎選寵物善終公司。