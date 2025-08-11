買酒不幫裝袋！女西客便利店怒砸酒樽　割傷店員短片瘋傳全網震怒

台灣便利商店的服務多元，店員除了負責結帳、還要製作咖啡、手搖、小食等之外，什麼事都要會，還要面對不同類型的「西客」，可說是相當辛苦。而最近社交平台threads就瘋傳一段閉路電視畫面，片中一名女子因不滿便利店店員沒幫她將購買的紅酒裝袋，於是即場砸酒樽發洩，玻璃碎片更疑似割傷店員。百般刁難的畫面曝光後，引發全網集體討伐，而便利店亦回應了是次事件。



Threads截圖

台中一間全家便利商店近日發生離譜事件，引發網友憤慨，有一名台灣網友在社交平台Threads以「支持告到底欸！全家別沈默」為題，P O出便利店的閉路電視畫面，畫面中顯示有一名白衣馬尾女子購買紅酒時，先將硬幣與紙鈔直接拋丟在收銀台上給店員，結帳過程中動作粗魯、不耐煩，最後還以命令口氣要求店員將酒裝袋，「裝起來」 。

而見店員在數秒內冇反應，沒想到下一秒，她竟在櫃檯將紅酒瓶砸碎，碎片亦意外刮到店員的手，口中還說「不好意思，砸碎了！」，而趁著店員清理時，女子又決定購買啤酒，並當場搖晃啤酒罐後打開，朝店員頭部與臉部噴灑，亦將剩餘的啤酒隨手倒在便利商店的桌子上，行徑超惡劣。

影片曝光後，全網一片譴責該名顧客，網友紛紛表示「真的告到底，早上看到很心疼欸」、「女的火大什麼？僅是為了袋子嗎」、「不知道你看不看得到，想跟你說：弟弟你真的情緒超穩定，你好棒！不要因為一次陰影就造成永久創傷。你的沉穩、行為都體現出你的優秀，這個社會會替你發聲！」、「人生到底多失敗才會對這種基層服務業這種態度」，更有律師公開喊話，願提供免費法律諮詢協助提告，「看了真的很生氣！弟弟如果你有看到請私訊我，我免費幫你打官司」、「影片中的男店員，如您後續有要提告，本事務所可提供您免費法律諮詢，謝謝」。

Threads截圖

而疑似該名「西客」亦在社交平台threads發文，表示店員在不忙的時候亦不會主動幫忙裝東西，「跟他說話，他也裝沒聽見」、「他都不會幫忙裝東西，他說他很忙，其實就根本擺爛不裝」，亦表示網民不知道事實的真相就惡言相向，「忍無可忍就變成你們眼中的紅酒姐了」，暗諷網友「真的很正義」。而事主的社交平台其後轉為私人帳戶，無法再次查閱該帖文。

Threads截圖

而台中市第四警分局南屯派出所在凌晨12時許接獲報案，指稱南屯區河南路四段某超商發生糾紛，警員到場時僅剩店員一人，但櫃檯上仍有紅酒瓶碎片，店員左手掌遭玻璃割傷，經送醫治療並無大礙。經警方調查後，該台女購買紅酒結帳時，要求店員將酒裝入購物袋，但店員因忙碌且告知沒有提供裝袋服務，蔣女隨即怒摔酒瓶後離去。警方已通知蔣女到案，並將依傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

而全家亦在昨日透過threads回應事件，表示店員的人身與心理安全放在第一位，對任何暴力與傷害行為，絕不容忍。此事件第一時間已報警並配合警方依法追究責任，並已陸續提供夥伴醫療、心理及法律上的支持與協助，且持續關心夥伴身心狀況，並與其母親保持聯繫。而針對閉路電視被流出的畫面，此事件店員因心生恐懼而翻拍影像給母親，因警方日後調查需要翻閱影像，全家表示冇對任何人員有相關追究責任的意圖與行動。