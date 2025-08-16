曾拍劇的「她」忽然下海拍色色片　清純大學生被封「國寶級」女優

日本AV女優又一新人出道，目前仍是大學生的初美菜乃花（初美なのか），雖然身高僅157厘米卻擁有E罩杯傲人辣身材，近日正式踏進暗黑界，隨即在網路引爆話題，除了以「國寶級新人」作為噱頭宣傳，並在自我介紹寫上「2025.8.12にエ●ワンデビューする 新人〇〇女優です」（我是將於2025年8月12日在S1出道的新人女優），出道作將正式登場！



初美菜乃花有著清純可人的臉蛋，褪下外衣露出纖細的腰身、以及E罩杯的好身材，連片商S1都大讚她是「國寶級」，讓人相當期待她的作品及未來的發展。而她之所以被片商S1看中，主要是因為她的完美比例以及履歷，包括157厘米、E罩杯，再加上來自岐阜縣，目前就讀大學又在咖啡廳打工，獨居平時喜歡宅在家看卡通，特技是弓道，曾獲日本中部學校運動的亞軍，小時候學過游泳，曾立志開花店，還演過電視劇。

初美菜乃花出道拍片，AV達人一劍浣春秋讚：「胸比想像大」。（ig@hatsuminanoka）

因為設定很詳細，顯見就不是普通素人，而是要積極培養的新秀，那這麼完美的她為何立志成為AV女優呢？她表示之前床上經驗少，只和一個男人發生過關係，坦言自己很喜歡性交，也希望「為自己平淡無奇的人生添加重大的改變」，決定踏入成人影視業界挑戰自我。知名AV達人「一劍浣春秋」看完她的作品後大讚：「胸比想像大」，腰比想像細，然後還有著美臀，認為她是相當適合男優駕馭的；至於臉蛋，一劍浣春秋形容她讓人聯想起「宮下玲奈」，不過宮下玲奈更漂亮。

