八仙嶺山火倖存者親述事發經過　出PO多謝外界關心批有人傷口灑鹽

1996年八仙嶺山火是本港傷亡最慘重的山火之一，即使事件已過29年，真相至今未解，至近日由方東昇擔任主持的《真相猜．情．尋》播出，嘗試再次解開這個多年的謎團，又撳起網民對事件真相的不同猜測。而山火中一名倖存學生蘇婉珊近日更接受學者趙善軒電話訪問，憶述八仙嶺山火的經歷。



YouTube截圖

曾任馮堯敬紀念中學校董、YouTube頻道「GAVINCHIU趙氏讀書生活」學者趙善軒日前發放短片，他在片段中表示，近日與八仙嶺山火傷者張潤衡通電話，對方透露更多細節，例如他跟同學在事發前一日夾錢買煙，分煙仔在山火當日早上已分完，又確認網傳香煙牌子，並指在山上是穿著祖雲達斯的黑白間外套， 有簽過保密協議但沒有一千萬賠款等， 再次惹來熱議。

YouTube截圖

而其中一位倖存學生蘇婉珊就曾在影片下留言，「點解我哋咁多個選擇沉默，得佢一個又出書又傑青又生命鬥士，其實我哋嗰幾個女仔都係生命鬥士」，亦表示最近網上有網民不斷作出虛假陳述，試圖將大眾視線轉移至自己及死者，認為此種行為是在受害人傷口上灑鹽，其後便接受了趙善軒電話訪問，憶述八仙嶺山火當天自己被燒傷的經歷，以及意外過程。

曾向老師表示身體不適

有45%燒傷的蘇婉珊在電話訪問中表示，自己當年在報名行山之前，並不知道行山路線需要跨越八個山峰，當時同行54人分為4隊，蘇婉珊為低年級學生則在隊伍較後的位置，而活動進行約15分鐘左右，蘇婉珊就與其他同學與老師表明自己身體不適，想停止當天的行山活動，但當時老師明確表明「我唔會陪你哋落山，都冇老師陪你哋落山」、「就來去到小平原，好快有得休息」。

八仙嶺山火相關新聞片段

曾被煙燻到暈過

而當到達小平原不久後，當時蘇婉珊正背對火種，準備爬上「馬騮崖」石壁，「未行到嗰度，就聽到鄺淑玲講後面有火，但我當然係睇唔到個火喺邊度起」，亦隱約見到老師周志齊跑出來提醒「叫我哋快啲行，有火」，而當時靠後的同學並沒有任何老師陪同，亦因同行幾位同學都沒辦法爬上崖頂，而疑似已經開始燒傷，「啲火已經過咗我哋，俾啲煙燻到暈過」，後疑因自己跌落地時撞到另一位同學而驚醒，「見到另一個同學個樣發現黑晒，當時我諗已經燒傷咗」。

八仙嶺相關剪報

蘇婉珊表示當時煙霧彌漫，極多濃煙，形容火勢蔓延速度極快，難以保持清醒，「連自己幾時燒傷都唔知」，亦因無法爬上崖頂，「因為都好斜，逐步逐步咁樣瀡落山」、「其實係好痛，但我哋都好驚會燒返轉頭」，其後便遇到救命恩人譚加發先生將同行三人攜帶行山，「當時余驍桓(其中一位女死者) 情緒非常激動，佢好驚，試圖自己好快咁樣瀡落山」，而譚加發見狀便提出背余驍桓下山，而蘇婉珊其實當時無法評估余驍桓燒傷狀況，但事後詢問醫生得知，如果燒傷情況越嚴重，情緒就會越激動。

而蘇婉珊早前亦在社交平台threads 發文，表示感謝當年救過自己的救護人員，更非常多謝契媽（時任政務總署署長李麗娟），康復期間帶她到公開場合接觸很多人， 而事發後的29年與正常人無異地生活，並很樂意分享自己的經歷去鼓勵他人，雖然不認同張潤衡利用事件賺錢的理念，亦希望不再有網民在沒有實質證據的情況下，不斷消費此慘案。

資料來源： Gavinchiu趙氏讀書生活