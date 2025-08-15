J級CEO進軍AV界？賺破億仍下海:性是通往天堂捷徑　身體1特徵惹議

日本AV片商 IdeaPocket 日前宣布將推出重量級新人女優——擁有 J 罩杯超火辣身材的雛乃花音（ひなの花音）。片商形容，她不僅擁有傲人身材，同時還是一位化妝品品牌的 CEO，公司每日業績高達數十億日圓，可謂各方面都是「超強」！而她之所以選擇進軍 AV 界，全因對性的熱愛，更直言拍 AV 是她「通往天堂的捷徑」。



圖自 X

AV片商 IdeaPocke宣布，雛乃花音將於 9 月 8 日以招牌系列《First Impression》正式出道。在出道作海報中，製片商形容雛乃花音雖然只有 26 歲，卻已是一位成功的創業家。她於 2023 年創立化妝品品牌公司，短短 3 年便創下過億日圓的營業額。雖然事業有成，但她坦言在性方面始終未能完全滿足，認為創業之餘也不能忽視身心靈的快樂，而拍 AV 正是她追尋快感也是「通往天堂的捷徑」。

AV 達人一劍浣春秋在專欄發文指出，雛乃花音有別於一般新人，不會以清純美少女形象登場，而是走成熟知性 OL 路線。他表示，雛乃花音拍攝時，比一般新人更快進入狀態，表現也熱情奔放。

網上圖片

當劇照與海報釋出後，立即引起不少老司機熱議。有人發現雛乃花音與另一位名為「朝海汐」的女優極為相似，不論是身材還是外貌都頗有幾分相同。一劍浣春秋將兩人身體特徵進行對比，並指出憑她們右手臂上皆有兩顆相連的痣，由此確定「雛乃花音」其實就是「朝海汐」。

網上圖片

對於雛乃花音以全新身份再度出發，一劍浣春秋雖對片商設定的人物背景抱持懷疑，但也坦言此次 IdeaPocket 在妝容設計與畫質製作上的水平，明顯高於她過去在前片商的作品。單單憑宣傳片，便已能感受到她的戰鬥力，也讓人對其新作充滿期待。