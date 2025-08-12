香港餅店特製紅姐散水餅「來都來了」變「辭都辭了」網民: 你很臭

「南京紅姐」千人斬事件上月弄得沸沸揚揚，當時已經有不少惡搞二創，娛樂性相當豐富。近日有餅店更設計出「紅姐」散水餅，餅上還刻有紅姐的金句創意版，「來都來了」變成「辭都辭了」，笑破一眾網民肚皮。



網上圖片

「南京紅姐」雖然未有新進展，不過事件激發網民不少二創，除了狂製meme，外地還有舞台劇的人物扮紅姐，又有紅姐動漫等。近日有間專做散水餅出名的香港餅店特製兩款紅姐造型的散水餅，餅上更刻有「辭都辭了」以及「肛門再見」，大玩港式食字，店主還在FB發帖文表示「從未感覺到做一單散水餅，要忍住笑去做」。

南京紅姐事件:來都來了男與紅姐。（微博圖片）

FB＠華爾登餅店

店主遂在帖文中解釋，指其實是有客人問有沒有新款模具，「佢想要爆啲嘅」，所以店主就幫客人做了這個紅姐散水餅，「希望佢啲同事喜歡」。店主在帖文中還貼了３張紅姐餅照片，其中一塊餅更捆了邊，「我發覺捆咗邊嘅佢仲更加神似」。

帖文一出網民反應熱烈，均笑指未散水都想買，甚至建議店主可以在中秋節考慮以此為主題「紅姐系列慶團圓」，更有網民笑言想用「西瓜」、「半桶油換」，又講紅姐金句說「你很臭呀」、「隔個mon都聞到D餅好大陣味」。大家又有沒有興趣買返個?

資料來源：FB＠華爾登餅店