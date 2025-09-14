傳減肥筆讓陰莖變大　醫生澄清是「一原因」造成假象：非實際增長

近期英國研究顯示，2022年至2024年間男性陰莖平均長度增加近一成，引發外界關注是否與減肥藥物「減肥筆」的使用有關。專家指出，陰莖實際長度為先天條件，減肥僅能改善外觀問題。



台灣醫生顧芳瑜表示，「陰莖長度其實是天生的，無法透過任何藥物或注射真正變長。」他解釋，所謂的「變大」現象，實際上是因為減肥後露出了部份被脂肪掩蓋的長度，但恥骨與下腹部的脂肪即使靠減肥筆也難以完全消除。

近期英國研究顯示，2022年至2024年間男性陰莖平均長度增加近一成。（AI生成圖片）

顧芳瑜分享一個診療案例，一名30多歲的軟體工程師，BMI原本高達34，使用減肥筆成功減掉約10公斤，使BMI降至28左右，但仍面臨性行為困難的問題。這名患者最初是因反覆包皮發炎就醫，經檢查後確診為「包埋式陰莖」。

「男性陰莖的正確測量起點是從恥骨根部開始，而非從眼見的外觀判斷。」顧芳瑜解釋，當恥骨附近堆積過多脂肪時，就會形成包埋式陰莖的情況。他強調：

「減肥筆的瘦身效果主要是全身性的，但對於局部脂肪，特別是恥骨區域的脂肪，效果相當有限。」



這名工程師在評估後，接受了包皮環切手術合併恥骨脂肪抽脂治療。顧芳瑜指出，恥骨抽脂與傳統全身抽脂不同，術後患者只需穿著特殊的疝氣褲約一個月，不需要穿著不舒適的全身塑身衣。手術後，患者的包皮發炎問題獲得解決，陰莖也恢復正常外觀。

「有些患者雖然減肥成功，身材變好了，但最後卻在性生活這一里路被卡住，實在可惜。」顧芳瑜提醒，包埋式陰莖除了影響外觀，還可能導致反覆包皮發炎、清潔困難、性交困難等健康問題，特別是在炎熱天氣下更容易產生不適。

對於有包埋式陰莖困擾的男性，顧芳瑜建議應先透過運動、飲食控制等方式減肥，必要時可搭配醫生開立的減肥輔助藥物。若恥骨脂肪問題持續存在，則建議尋求專業醫生評估，考慮採用局部抽脂等治療方式。

