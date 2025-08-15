口味極重！農夫強姦母牛「逼妻子直擊性愛過程」事後再姦老婆20次

紐西蘭北部一名酪農被控長期性侵妻子、繼女及牛隻，震驚當地社會。法院庭審披露，這名男子涉嫌在10年間性侵未成年繼女近90次，甚至強迫妻子觀看他與小牛發生性關係。



《紐西蘭先驅報》報導，檢察官凱利（Geraldine Kelly）在法庭上指出，被告會在分娩季節對母牛及小牛強制性交，事後強迫妻子與他發生關係至少20次。妻子曾表明她覺得「很噁心」，但男子仍持續犯行。

據報被告還曾性侵妻子近300次，但他堅稱「不存在強姦」並堅持「拒絕就是同意」的扭曲觀念。他的繼女也長期受害，但選擇保持沉默，原因據信出於「對繼父的愛」。但妻子透露，丈夫接受輸精管結紮手術時她鬆了一口氣，因為她一直擔心女兒會因此懷孕。

被告辯護律師瑞奇利（Matthew Ridgley）否認涉及牛隻的指控，批評其為「無稽之談」，並聲稱與繼女的關係是雙方合意，且對方已滿16歲。

男子面臨38項性犯罪指控，包括15項性侵、1項獸姦罪及1項對小牛的猥褻罪，審判預計持續3周。

