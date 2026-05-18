日本超準心理測驗！一張圖看出你「最不在意的事」是未來還是時間

不是所有人都能面面俱到、事事關心。我們在意的事情都有優先順序，有些事會非常留心，有些則幾乎不會去留意。當兩個人在意的重點不一樣時，溝通上可能就比較難契合。快來玩看看日本網站《TRILL》的心理測驗，看看出自己到底「比較不會放在心上」的事情是什麼吧！



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1、咖啡濾紙

2、倒放的迷你裙

3、飯碗

4、擴音喇叭



選「咖啡濾紙」的你不太在意未來的事

你偶爾會想想未來，但不太會為此做周全的準備，多半是模糊地想像一下，即使有擔憂，也很快就拋諸腦後。

這類型的人活在當下，容易隨著當前的欲望行動，傾向優先享受眼前的快樂，而非等待未來的幸福。像是明明知道要存錢，但看到很想要的東西，還是會立刻買下。

背後的原因，可能是你內心深處有種「船到橋頭自然直」的樂觀想法，覺得未來難以預測，那不如先享受當下。不過，這也可能讓你在事後面對突如其來的困境時，感到措手不及。

選「倒放的迷你裙」的你不太在意時間

你對時間的感知比較鬆散，常常在不知不覺間，比自己以為的更花了許多時間，也不太常去看鐘錶，有時甚至完全不知道現在幾點。

這類人性格專注又有點隨性，對在意的事情會全力以赴，但對不重要的事幾乎不理會。比如和人約好出門，如果髮型或穿搭沒弄好，就會一直卡在那裡，直到滿意為止，結果大遲到。

你和重視時間的人，可能在時間感上有很大落差。你覺得只是「小等一下」，對方卻覺得是「等很久」。特別是專心投入時，你更容易忘記時間，因此或許可以透過設定鬧鐘、計時器等方式，來幫自己掌握節奏。

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選「飯碗」的你不太在意穿戴或隨身物品

對你來說，服裝、配件、甚至座駕都不是重點，只要能用、夠實用、價格合理，就已經足夠，對其他細節並不太講究。

這類人多半興趣單純，性格樸實，寧可把時間與金錢花在喜歡的事物上，而不是打扮自己。衣服可能是家人給的二手衣，或是長期穿同樣的搭配。

周圍的人可能會說：「你打扮一下會更好看」，但你並沒有強烈的欲望去取悅別人，你更願意把精力投在自己真正熱愛的事物上。

選「擴音喇叭」的你不太在意他人眼光

你是那種走自己路、不太在乎別人怎麼想的人，始終堂堂正正地堅持自我風格。對你來說，重要的是「自己感覺如何」，而不是「別人怎麼看」。

這類型的人自我肯定感高，個性直接，有自信，也喜歡自己。你不會刻意迎合別人，而是專注追求自己的喜好，甚至會穿出讓人驚訝的風格，並且自信駕馭。

因為不太在意人眼光，你說話也很直接，讚美或批評都不拐彎抹角。這種真誠與坦率，是你的魅力所在，也讓你在人群中散發出獨特又鮮明的個人氣質。

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