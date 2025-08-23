35歲女偶像素顏差超大自嘲「穿著很重要」網民嚇呆：兩個不同的人

35歲的日本地下偶像女團KRD8成員宮脇舞依，早前在IG分享一段私下素顏與舞台上極大反差對比的影片，讓近2萬名網友驚呼「根本不像同一個人」。她也大方自嘲，至今仍不太受異性青睞，但依舊自在過生活，展現真誠又幽默的一面。



影片中宮脇舞依展現最自然素顏的模樣，只見她將長髮綁起，戴上黑框眼鏡，穿著樸素的T恤搭配牛仔褲，臉上幾乎沒有化妝，帶著靦腆笑容，完全看不出是偶像。畫面一轉，則出現她在舞台上的勁裝造型，黑色服裝襯托纖細身材，長髮披肩搭配妹妹頭瀏海，性感秀出小蠻腰與勻稱長腿，甚至腹肌線條清晰，整個人氣場十足，和素顏模樣形成強烈反差。

影片中宮脇舞依展現最自然素顏的模樣。（IG@mai.miyawaki）

宮脇舞依在貼文中幽默寫道：「穿著和姿勢真的很重要呢。雖然至今還是不受歡迎，爸爸、媽媽對不起啊……但我還是想隨性、悠哉、用自己的步調過生活。」由於有網友懷疑影片使用舊照，她也特地澄清：

「照片是發文前一天晚上拍的，只是我私底下的模樣而已。」



這支影片引發熱烈討論，網友紛紛留言：「騙人吧，這只是刻意裝得很土吧」、「原本就長得很漂亮，但姿態真的影響很大」、「底子好，難怪變身後這麼亮眼」、「看不出來已經35歲了」。許多人直呼，宮脇舞依簡直像是：

「兩個不同的人。」



宮脇舞依今年35歲，是KRD8第一期成員，曾擔任第三任隊長，代表色為紫色。KRD8成立於2013年，由8名成員組成，她在團內以獨特的動漫嗓音和開朗性格受到粉絲喜愛，也因反應靈敏、口才機智，多次受邀上綜藝節目。她同時還是日本知名諧星陣內智則的姪女。

