颱風樺加沙｜防風措施10大部署清單　冷氣抽氣扇點處理?1物防滲水

超強颱風樺加沙來勢洶洶，除了政府要超前報署，市民都要超前報署！不少網民有過山竹的經驗，在社交平台紛紛列出防風建議，《開罐》集合資料，為大家提前全方位防風措施。



資料圖片

1. 窗戶加固

香港不少私人屋苑都用大玻璃窗，應利用牛皮膠紙或皺紋膠紙，在窗上貼上「米」字或「井」字形，以分散風力，減少玻璃碎裂的機會。

2. 露台和窗台

清理所有懸掛或放置在窗外、露台或天台的物件，如盆栽、晾衣架、雜物等，避免它們被強風吹落造成危險。

資料圖片

3.用保鮮紙／垃圾膠袋防窗邊滲水

如果是窗邊小罅隙，可以將保鮮紙搓成條狀再封住；罅隙較大，則可利用垃圾膠袋，在打開窗時沿著窗邊四周攝入去，然後關窗將膠袋夾實。因窗外氣壓小，膠袋會被吸進窗縫，這樣就可以輕鬆阻隔雨水進屋。此方法同樣適用冷氣機或抽氣扇漏水的情況，只要將垃圾膠袋包住抽氣扇或鋪在隔麈網上，就可防止雨水入屋。

4. 門戶緊閉

確保所有門窗，包括睡房、廚房、廁所的門，都關緊並鎖好。切勿以為裝了鐵閘就打開門，這可能導致室內空氣對流，減低室內氣壓，反而使玻璃更容易被強風吹破。

資料圖片

5. 可否開冷氣

打風時，其實可以開冷氣，但須特別留意冷氣機是否安裝在當風位置，以及運作時有沒有異常情況。因為強風可能導致冷氣機反方向運轉，使摩打與強風「鬥力」，造成損壞甚至過熱起火。因此，應關閉位於當風位置的冷氣機。此外，無論是否使用冷氣機，市民在打風期間都應保持高度警覺，定時檢查窗戶有否漏水，或有否被強風吹來的異物撞擊損壞。

資料圖片

6.抽氣扇處理

抽氣扇的背葉設計遇強風會因空氣對流而轉動，颱風期間容易形成空隙導致雨水倒灌。可以事前用繩帶固定扇葉減少掀動，並用膠袋包裹抽氣扇（底部剪小孔導流）。若已發生滲漏，立即以吸水毛巾封堵縫隙，並加強固定膠袋包裹層。

7.清理排水口

特別是露台的排水口，確保沒有雜物堵塞，以防積水造成水浸。住在低窪地區的人士，準備好沙包、防水膠袋等物資，以應對可能出現的水浸情況。

資料圖片

8. 儲備糧食及食水

遇上超強颱風，應屋企備有乾糧如麵包、罐頭和飲用水，以防斷水斷電。

9. 叉足尿袋、準備電芯

萬一打大風或有斷電／斷網危機，事前可以為尿袋 （後備電源) 叉足電，有網民更擔心網絡會受影響，建議備有用收音機等設施，以防在惡劣情況下仍能收到電台消息，接收外界資訊。

10. 準備電筒

準備電筒, 迷你光管, 應援手燈, 燈牌, 以作停電期間照明用途。