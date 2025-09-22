樺加沙｜哪些風球曾直接「挑機」天文台？香港歷年十號颶風路徑圖

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／山竹／天鴿／打風】今年第18號颱風「樺加沙」已加強為超強颱風級，風力更有可能逼近2018年的山竹。其實香港自1946年至20235年，共掛過18個10號風球，究竟這些風球的路徑圖是怎樣？



天文台截圖

中央氣象台及廣東省氣象部門預測，「樺加沙」將於22日夜間穿過巴士海峽，23日凌晨進入南海東北部海面，趨向廣東沿海，並可能於24日前後以強颱風或超強颱風級在廣東中西部沿海地區登陸，對廣東尤其是珠三角一帶帶來一次嚴重風雨過程。

氣象部門指出，「樺加沙」強度極強、體型龐大，登陸時間和地點仍存在不確定性，且在靠近廣東沿海偏西移動時，存在隨時登陸、多次登陸的可能。而香港天文台更預料，24日星期三離岸及高地風力可能達12級，即屬颶風級別，似乎十號風球「走唔甩」。

十號風球＝颶風級別？

根據天文台的資料，十號颶風信號，俗稱十號風球，是最高的熱帶氣旋警告信號，發出的次數不多。十號風球的發出，表示香港的風力已經達到或將會達到颶風程度（即持續風速每小時118公里或以上）。颶風的範圍，主要是在繞著風眼附近的環形地帶，因此發出十號颶風信號是需要一股颱風或以上級數的熱帶氣旋，在香港近距離（大約100公里）內掠過，也就是「正面吹襲」香港。

自1946年以來天文台十號風球的路徑圖 （天文台截圖)

60年代颶風信號頻密

六十年代初期，香港曾經多次發出十號颶風信號。1960至1964年間平均每年一次，其中1964年一年內兩次，分別是露比和黛蒂，期後十號風球的出現頻率減少至每三或四年一次。在2010年之後有三次(2012年、2017年及2018年)。

自1946年以來引致天文台需要發出十號颶風信號的颱風當中，各個颱風之最是甚麼呢? 只有1961年的愛麗斯(Alice)及1968年的雪麗(Shirley)的風眼直接穿過香港天文台。2012年的韋森特及2018年的山竹，均是自1946年以來導致天文台並列為風暴中心距離最遠的十號信號。

哪些風球直接「挑機」天文台?

而風眼直接穿過香港天文台的，就有1961年的愛麗斯(Alice)及1968年的雪麗(Shirley)。1999年約克(York)則創下了最長十號風球生效時間為11小時。而溫黛可算是最兇猛的颱風。在溫黛襲港期間，維多利亞港的每小時平均風速達133公里，最高陣風紀錄是每小時259公里，而大老山的陣風更高達每小時284公里，這都是歷來的紀錄。

溫黛最接近香港時，剛巧是潮漲時間，引致低窪地區嚴重水浸。吐露港的潮水高度竟達海圖基準面以上5.4米，而正常的漲潮只有2.2米。雖然2018年山竹吹襲香港期間接近小潮日子，但由於山竹環流廣闊、風力強勁，本港多區均錄得破紀錄的風暴潮，引致沿岸多處低窪地區出現嚴重水浸。

