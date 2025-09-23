樺加沙丨十號風球司機勇闖龍珠島　網民重溫天鴿驚險一幕：好經典

超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台指其風暴潮威力可能會比天鴿及山竹更猛烈，市民都不敢掉以輕心。有網民翻出2017年天鴿吹襲期間，一輛私家車冒着十號風球走上龍珠島大橋，驚險的畫面令人至今仍歷歷在目，擔心今次樺加沙來襲，龍珠島民們的備戰情況會如何。



樺加沙吹襲本港，天文台預測會在今日下午2時20分改發八號烈風或暴風信號（天文台截圖）

隨着樺加沙吹襲本港，天文台預料今日（23日）稍後天氣會急速轉壞，除了會在下午2時20分改發八號烈風或暴風信號外，生效前兩小時更會有「預警八號特別告示」，向市民作最後提示。

樺加沙的中心風力達每小時230公里，比2017年同樣列為超強颱風的天鴿更強勁，絕對是港人「聞風喪膽」的名字之一。天鴿當年正面襲港，天文台相隔5年發出十號風球，多處沿岸地區更出現嚴重海水倒灌。天文台高級科學主任蔡振榮指出，樺加沙帶來的風暴潮威力可與天鴿及2018年的山竹相若，提醒市民要有心理準備，如當年曾受水浸影響，今次都有可能會出現相同情況。

專家指出，樺加沙帶來的風暴潮威力可與天鴿及山竹相若（資料圖片）

近日有網民在Threads發文，回想天鴿吹襲期間的水浸驚險場面，一名司機在風暴下接載乘客，橫越屯門龍珠島連接黃金海岸的行車橋。當時巨浪已幾乎淹沒大橋，隨時一不小心便會連人帶車掉進海。根據車Cam片段，有女乘客驚呼：「唔好行啦，返去啦！」，但司機表示：「點退後呀姐姐？佢仲要係one-way only（單程路）！」

有網民發文，回想天鴿吹襲期間龍珠島的水浸驚險場面（Threads截圖）

及後司機又指「都浸咗喇真係」，抱着「來都來了」的決心，私家車最終在巨浪下駛越約200米的行車橋，成功到達龍珠島。另一從高處拍攝的片段可見，大浪不斷蓋過私家車，要靠岸邊建築物位置才勉強判斷到連接橋的終點，險象環生。

大浪不斷蓋過私家車，要靠岸邊建築物位置才勉強判斷到連接橋的終點（網上片段截圖）

事件已過去多年，加上在惡劣天氣下全車人平安無事，算是圓滿結束，不少對片段記憶猶新的網民都忍不住留言：「龍珠島今年要有直播」、「完全feel到司機想同大自然一拼嘅熱血」、「有摩西過紅海嘅氣勢，但無摩西分海水嘅能力」、「水撥好似應援棒咁吶喊助威」。有自稱龍珠島前居民表示：「其實真係冇乜嘢，我住嗰個年代條橋仲係爛溶溶未維修，當年揸架Echo仔都係咁照衝。」

而部分網民就擔心樺加沙接近本港時，有市民高估與風暴對抗的能力，照辦煮碗：「今次呢個超強颱風風力更強，唔希望消防因為救人而有咩意外」、「咪搞啲咁嘅嘢啦，出咗事又要人哋喺咁惡劣嘅環境下救」。也有網認為，該島已有幾十年，「打風個陣最多係啲水位高左啲，講危險大把地方危過佢」。

今次天文台一早預告會掛八號波甚至更高信號，相信大家已一早收到停工停課的安排，還是留在安全地方度過風假吧！